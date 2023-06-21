Erdoğan, Barzani ile görüşmüştü... Milli Savunma Bakanı Güler: Terörle mücadeleye olumlu etkisi olacak

Milli Savunma Bakanı Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın IKBY Başbakanı Barzani'yi kabulünün terörle mücadeleye mutlaka etkisi olacağını söyledi. Güler, "İşbirliğimizi geliştireceğiz, sonunda olumlu sonuçları olacak" dedi.

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Erdoğan, Barzani ile görüşmüştü... Milli Savunma Bakanı Güler: Terörle mücadeleye olumlu etkisi olacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, dün Ankara’ya gelerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü.

AKP hükümetinin bir süredir ilişkileri yakınlaştırdığı Barzani yönetimi, Erdoğan’ın yemin törenine de katılmıştı. Barzani yönetimiyle, terör örgütü PKK arasında başlayan gerilim uzun süredir devam ediyor.

Erdoğan, Mesrur Barzani ile görüştüErdoğan, Mesrur Barzani ile görüştüDünya

MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÜLER: BARZANİ GÖRÜŞMESİNİN TERÖRLE MÜCADELEDE OLUMLU SONUÇLARI OLACAK

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AKP Meclis Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin soruların yanıtladı.

Bir gazetecinin terörle mücadeledeki son duruma ilişkin sorusu üzerine Güler, "Terörle mücadelemiz aynı şekilde artan bir şiddet ve kararlılıkla devam ediyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabulünün terörle mücadeleye etkisine ilişkin, "Mutlaka olacak. İşbirliğimizi geliştireceğiz, sonunda olumlu sonuçları olacak." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler
Yaşar Güler Milli Savunma Bakanlığı Barzani Recep Tayyip Erdoğan
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