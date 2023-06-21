THY pilotunun siyasi gerekçe ile işten atılması Meclis gündemine taşındı... CHP'li Demir: Yöneticileri zaten siyaset yapıyor

AKP’nin iktidarda olduğu on yıllar boyunca birçok kurum ve kuruluştaki siyasallaşma dikkat çekerken, AKP yanlısı olmayanlar da kurumlardan bir bir uzaklaştırılıyor.

Son olarak, Türk Hava Yolları (THY) pilotu Evren Kaptan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin atılan destek mesajlarını sosyal medya hesabında paylaştığı için işten çıkartıldı. CHP Ankara milletvekili Deniz Demir, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Demir, “Son yıllarda THY yönetiminin profesyonel yöneticiler yerine AKP’li siyasiler ve AKP’ye yakın isimlerden oluştuğunu ve bu durumun kurumda çalışanlar arasında büyük rahatsızlıklara neden olduğunu” söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sunan CHP’li Demir şöyle konuştu:

"THY’YE ZARAR VERMEYİN”

“Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı olarak atanan Ahmet Bolat, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklediğini sosyal medya hesabından açıkça duyurmuştur. Bolat paylaşımında “Benim oyum belli. Bu sadece Pazartesi günü işimin başında olmam ve gelecek 10 yılı ilmek ilmek örmek için değil, ülkemizin yeniden belirsizlik sürecine girmemesi, başladığı atılımlara devam etmesi için de Doğru Adam: Recep Tayyip Erdoğan!” sözlerine yer vermiştir.

THY'de görevli pilot Evren Kaptan ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve sanatçı Cem Yılmaz’a ilişkin atılan destek mesajlarını sosyal medya hesabından beğendiği için işten çıkarılmıştır.

Yapılan işten çıkarma uygulaması AKP’liysen YASAL, AKP’li değilsen YASAK anlayışıdır. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı’nın siyaset yapması ödül, kaptan pilotun tweet beğenmesi ise işten çıkarma sebebi olmuştur. Bu anlayış THY’ye zarar vermektedir ve asla kabul edilemez. Siyasi tercihlerle yapılan atamalar, liyakati ortadan kaldırmakta ve ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan THY’nin marka değerine zarar vermektedir. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerekmektedir.

BASKILARA DAYANAMAYAN THY ÇALIŞANI YAŞAMINA SON VERDİ

Daha 10 gün önce Türk Hava Yolları'nın yer hizmetleri şirketi Turkish Ground Services'te uzun yıllardır görev yapan Ömer Koray Özbay, bir veda mektubu bırakarak intihar etti. THY'de yetkili Serkan Gündüz'ün kendisine yönelik sistematik baskı uyguladığını ve dayanacak gücü kalmadığını belirten Özbay, veda notunda "Hakkımı helal etmiyorum" demişti. Bu yaşananlardan hiç mi ders alınmıyor, yazıklar olsun!"

Kaynak: Gerçek Gündem