Sezgin Tanrıkulu'ndan TRT'nin 'Kavala' dizisine tepki

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Diyarbakır'da DEDAŞ'ın elektrik kesintileri yaptığını öne sürdü. Tanrıkulu, hava, su gibi temel bir ihtiyaç olan enerjide, kesintinin bölge halkının yaşamını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Kaçak elektrik kullanımı varsa bunun bireysel şekilde cezalandırılabileceğini belirten Tanrıkulu, ancak bir yerleşim birimini tümden cezalandırmanın hukuka aykırı olduğunu ve suç teşkil ettiğini söyledi. Tanrıkulu, bu uygulamaya son verilmesi için Diyarbakır milletvekilleriyle tutum sergileyeceklerini vurguladı.

"KAVALA'YI HEDEF GÖSTEREN DİZİYİ KALDIRIN"

Bitlis'in Tatvan ilçesinde darbedilen gazeteci Sinan Aygül'ü aradığını, geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu belirten Tanrıkulu, bir gazeteciye yapılan düşmanlığı anlamanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Tanrıkulu ayrıca, televizyonda Osman Kavala'yı hedef gösteren bir dizi yayımlandığını, bu dizinin yayından kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA