Sezgin Tanrıkulu'ndan TRT'nin 'Kavala' dizisine tepki

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da DEDAŞ'ın elektrik kesintilerine son vermesi gerektiğini söyledi.

Sezgin Tanrıkulu'ndan TRT'nin 'Kavala' dizisine tepki

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Diyarbakır'da DEDAŞ'ın elektrik kesintileri yaptığını öne sürdü. Tanrıkulu, hava, su gibi temel bir ihtiyaç olan enerjide, kesintinin bölge halkının yaşamını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Kaçak elektrik kullanımı varsa bunun bireysel şekilde cezalandırılabileceğini belirten Tanrıkulu, ancak bir yerleşim birimini tümden cezalandırmanın hukuka aykırı olduğunu ve suç teşkil ettiğini söyledi. Tanrıkulu, bu uygulamaya son verilmesi için Diyarbakır milletvekilleriyle tutum sergileyeceklerini vurguladı.

"KAVALA'YI HEDEF GÖSTEREN DİZİYİ KALDIRIN"

Bitlis'in Tatvan ilçesinde darbedilen gazeteci Sinan Aygül'ü aradığını, geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu belirten Tanrıkulu, bir gazeteciye yapılan düşmanlığı anlamanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Tanrıkulu ayrıca, televizyonda Osman Kavala'yı hedef gösteren bir dizi yayımlandığını, bu dizinin yayından kaldırılması gerektiğini ifade etti.

TRT'nin 'Osman Kavala' dizisinin ikinci bölümü 45 gündür yayımlanmadı: İki iddia ortaya çıktı!TRT'nin 'Osman Kavala' dizisinin ikinci bölümü 45 gündür yayımlanmadı: İki iddia ortaya çıktı!Medya

Kaynak: AA

Etiketler
Osman Kavala CHP Diyarbakır
Doğuştan alıngan 3 burç! Onlardaki naz kimsede yok. Çok düşüncesizler... Doğuştan alıngan 3 burç! Onlardaki naz kimsede yok. Çok düşüncesizler...
AYM, Bakanlığı işaret etmişti: Mehmet Şimşek'ten 'HDP'ye hazine yardımı' sorusuna yanıt Mehmet Şimşek'ten 'HDP'ye hazine yardımı' sorusuna yanıt
İddialar doğru çıktı! Yargı dizisiyle ilgili beklenmedik gelişme! Kanal D doğruladı İddialar doğru çıktı! Yargı dizisiyle ilgili beklenmedik gelişme! Kanal D doğruladı
Mustafa Sarıgül, 'adaylık' tartışmaları üzerine konuştu: Kılıçdaroğlu'na destek verdi Sarıgül, 'adaylık' tartışmaları üzerine konuştu
ÇOK OKUNANLAR
Dolar borcu ve doları olanlara acil çağrı: İslam Memiş, doların kaç liraya düşeceğini açıkladı! Dolar borcu ve doları olanlara acil çağrı: İslam Memiş, doların kaç liraya düşeceğini açıkladı!
Özgür Demirtaş 'Üzgünüm' dedi yeni asgari ücret için kötü haberi verdi Özgür Demirtaş 'Üzgünüm' dedi yeni asgari ücret için kötü haberi verdi
Gazeteler asgari ücret zammını nasıl gördü? Gazeteler asgari ücret zammını nasıl gördü?
En etkilisi o: Kadınların en iyi orgazm olduğu pozisyon belli oldu En etkilisi o: Kadınların en iyi orgazm olduğu pozisyon belli oldu
Gözler memur ve emekli zammında: İşte konuşulan zam oranı Gözler memur ve emekli zammında: İşte konuşulan zam oranı