TRT'nin 'Osman Kavala' dizisinin ikinci bölümü 45 gündür yayımlanmadı: İki iddia ortaya çıktı!

AİHM kararlarına rağmen tahliye edilmeyen ve 6 yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın hayatı TRT'nin dijital platformu Tabii'de 'dizi' oldu. ‘Metamorfoz’ isimli dizi, 2017 yılından beri cezaevinde olan Osman Kavala'yı konu aldı. Başrolünde Can Nergis'in yer aldığı dizinin ilk bölümünde babasının ölümü üzerine holdingin başına geçip “kapitalistleşen” solcu iş insanı Teoman'ın hikayesi başladı.

KAVALA'DAN AÇIKLAMA

Dizinin yayımlanması çok ses getirirken, Osman Kavala da diziyle ilgili cezaevinden bir açıklama yaptı. Kavala, "Kamu kaynaklarının bu amaç için kullanılmış olması beni yadırgatmadı" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Benimle ilgili hazırlanmış bir senaryonun TRT tarafından finanse edildiğini ve dizi-film olarak yayınlandığını öğrendim. Kişi itibarını koruyan yasalardan kaçmak için hileye başvurulmuş, ismim açıkça kullanılmamış.

Hukuksuz olarak cezaevinde tutulmam için kullanılan iddianamelerde olduğu gibi, bu dizide de gerçek olayların tahrif edilmesi yöntemine başvurulduğu, komplo teorileriyle suçlu olduğum algısı yaratmanın amaçlandığı anlaşılıyor. Kamu kaynaklarının bu amaç için kullanılmış olması beni yadırgatmadı. Beni şaşırtan ve bana üzüntü veren genç sanatçıların bu itibar suikastı projesinde yer almaktan rahatsızlık duymamaları."

DİZİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜ 45 GÜNDÜR YAYIMLANMIYOR

Tüm bu gelişmelerin ardından dizinin ilk bölümünün 7 Mayıs'ta yayımlandığı, üzerinden 45 gün geçmesine rağmen ikinci bölümünün yayımlanmadığı ortaya çıktı. Serbestiyet'ten Mustafa Ali Aykol'un haberine göre dizinin ikinci bölümünün yayımlanmaması ile ilgili iki iddia ortaya atıldı.

Birinci iddia dizinin zaten seçimlere aceleyle yetiştirildiği. TRT ve yapımcılar, 14 Mayıs seçim kampanyasında Kavala’nın serbest bırakılmasını isteyen Kılıçdaroğlu’nun aleyhine bir malzeme olarak kullanılmak üzere diziyi yetiştirdi. Ama ikinci bölüm henüz hazırlanamadı.

İkinci iddiayı dillendirenler dizideki bir sahnenin diplomatik bir krize neden olabileceğini söylüyor.

Metamorfoz’un yayımlanan ilk bölümünde; “Komşusunun işgalinden ABD sayesinde kurtulan bir devletin” ekonomi bakanının gayri resmi şekilde özel jetiyle Türkiye’ye geliyor ve Osman Kavala ile (dizideki ismiyle Teoman Bayramlı ) Kavala’nın teknesinde gizlice görüşüyor.

Bu görüşmeyi yakalayan ve peşine düşen gazeteci, durumun önemini anlatmak için şu ifadeleri kullanıyor:

“Sizce neden saklanıyorlar? ABD kılavuzluğunda bir ortaklık kurulacak. Gizli ve kirli bir ortaklık.”

Teknedeki görüşmede ise sadece Kavala’nın ismi verilmeyen Körfez ülkesinden gelen bakana “Bu önemli yatırımda bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz Sayın Bakan” dediği görülüyor.

Körfez’de komşusunun işgalinden ABD sayesinde kurtulan tek bir ülke var: Kuveyt.

1990 yılında komşusu Irak tarafından işgal edilen Kuveyt, Amerikan ordusunun müdahalesiyle işgalden kurtulmuştu.