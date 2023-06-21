Cumhuriyet gazetesinde bir istifa daha: Tuncay Mollaveisoğlu'na desteğini açıkladı

Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Tuluhan Tekelioğlu, Tuncay Mollaveisoğlu'na desteğini açıklayarak istifa etti.

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Cumhuriyet gazetesinde bir istifa daha: Tuncay Mollaveisoğlu'na desteğini açıkladı

Cumhuriyet Vakfı yöneticisi Turan Karakaş; eski yayın yönetmeni Arif Kızılyalın, mali müdür Osman Selçuk Özer ve reklam müdürü Esra Bozok hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İddiaya göre üç isim, bir e-ticaret firmasından ‘manipülatif’ haber karşılığında çikolata kutusunda para almıştı.

Daha sonra genel yayın yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, vakıf başkanı Alev Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri Işık Kansu ve İrfan Hüseyin Yıldız’ı eleştiren bir yazı yazmıştı. Ama yazı sansürlenmiş, Mollaveisoğlu da görevden alınmıştı.

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Cumhuriyet gazetesinde röportajları yayımlanan Tuluhan Tekelioğlu Twitter hesabından yaşanan krizde tarafını belli etti. 

Tuluhan Tekelioğlu şu ifadeleri kullandı: 

"Cumhuriyet Gazetesi ilkeli bir gazete olana dek, Cumhuriyet için hazırladığım röportaj ve haberleri yapmayı bırakıyorum. Aslolan vicdandır. Aslolan ilkeli gazeteciliktir. Sevgili Tuncay Mollaveisoğlu'nun yanındayım."

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Tuncay Mollaveisoğlu ise kendisini yanıltmadığını belirterek şu paylaşımın altına şu yorumu yaptı; "Tuluhan.. hiç yanıltmadın.. iyi ki varsın"

Cumhuriyet gazetesinde bir istifa daha: Tuncay Mollaveisoğlu'na desteğini açıkladı - Resim : 4

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