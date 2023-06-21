CHP'lilerden tepki yağdı: Deniz Zeyrek'in esprisi Faik Öztrak'ı güldürmedi

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın konuk olduğu SZC Tv canlı yayınında CHP ile Türk-İş’in kurultay süreçlerini kıyaslayarak kahkaha attı. Bu anlarda Öztrak'ın yüz ifadesi dikkat çekti.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, SZC Tv canlı yayınında Deniz Zeyrek ile Saygı Öztürk’ün sorularını yanıtladı.

Asgari ücretteki ara zammın değerlendirildiği sırada Saygı Öztürk, Türk İş’teki kurultay sürecini gündeme getirerek Ergün Atalay’ın adaylığını duyurdu. Deniz Zeyrek ise canlı yayın sırasında Türk-İş ile CHP’nin kurultay sürecini kıyaslayarak ‘Orada da siyasetteki gibi koltuğa yapışıp kalıyorlar ve delege sistemi de benzer olduğu için değiştirmek de kolay olmuyor” ifadelerini kullandı.

Zeyrek, Öztrak’a bakarak kahkaha attı. Bazı CHP'liler sosyal medyada tepki gösterdi, partililer durumu 'saygısızlık' olarak nitelendirdi.

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