Kılıçdaroğlu konuşmasını paylaştı: 'Düyun-u Umumiye Hükümeti’ni mutlaka yollayacağız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir videoyu, “Bu Düyun-u Umumiye Hükümeti’ni mutlaka yollayacağız. Türkiye’nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16’lı masa kuracağız” mesajıyla yayınladı.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmadan kesitler içeren videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu’nun, “Asıl beka sorunu Türkiye’nin bu şartlarda borçlanmasıdır. Bu Düyun-u Umumiye Hükümeti’ni mutlaka yollayacağız. Türkiye’nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16’lı masa kuracağız” mesajıyla yayınladığı videoda, grupta yaptığı konuşmadan şu bölümlere yer verildi:

“TÜRKİYE’Yİ BU HALE GETİRİP, ULUSLARARASI TEFECİLERE TESLİM EDENLERDE VATAN SEVGİSİ TOPLU İĞNE UCU KADAR YOKTUR”

“Dünyada hangi devlet, sömürgeler de dahil dolar bazında yüzde 40 faiz verir? Verecekler, göreceksiniz. İşte bu beka sorunudur. ‘Faizi indirmeyeceğim’ diyordun değil mi? Uluslararası tefeciler bastırdılar ve kabul ettirdiler. ‘Yükselteceksin. Yerel seçimlerden sonra da 40’a çıkaracaksın.’ Tefeci niye gelsin Türkiye’ye? Londra’daki tefeciler niye gelsin? Bir devletin bu şekliyle borçlanmasının nasıl bir beka sorunu yarattığını tarih bilenlerin tamamı bilir.  Bunlar Türkiye’yi bu batağın içine soktular. Türkiye’yi bu hale getirip, uluslararası tefecilere teslim edenlerde vatan sevgisi toplu iğne ucu kadar yoktur.

“BU DÜYÛN-I UMÛMİYE KABİNESİNİ MUTLAKA AMA MUTLAKA GÖNDERECEĞİZ”

Yaptıkları şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni onların adamlarıyla, yani yabancıların adamlarıyla, uluslararası sermaye güçlerinin sömürüsüne açmaktır. Ama hiçbirimizin umutsuzluğa kapılma hakkı da yetkisi de yoktur. En zor koşullarda Türkiye’yi aydınlığa çıkartmak bizim görevimizdir. Tarihin bize yüklediği bir görevdir bu. Açık ve net söylüyorum, değil altılı masa, Türkiye’nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16’lı masa kuracağım. Yeter ki Türkiye’yi aydınlığa çıkaralım. Bu Düyûn-ı Umûmiye kabinesini mutlaka ama mutlaka göndereceğiz. Bunun onuru 25 milyon kişiye ait olacak.”

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