Depremzedelerin sorunlarına ilişkin önergeye AKP ve MHP'den ret!

Yeşil Sol Parti’nin depremzedelerin sorunlarının araştırılması için verdiği önergenin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

Son Güncelleme:
Depremzedelerin sorunlarına ilişkin önergeye AKP ve MHP'den ret!

Yeşil Sol Parti, depremzedelerin barınma sorunlarıyla ilgili araştırma önergesinin gündemin önüne çekilerek TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi verdi.

Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ildeki barınma sorununa dikkat çekerek, “Seçim yatırımı olarak deprem bölgesine birçok söz verildi ve bir dizi vaatlerde bulunuldu. Ancak depremzede yurttaşların acıları, mağduriyetleri halen devam etmektedir” dedi.

Uçar, depremzedelerin elektrik, doğal gaz faturalarıyla bir kez daha mağdur edildiğini söyledi.

"BUNU KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ise depremzedelerin unutulduğunu ve Türkiye gündeminin farklı noktaya evrildiğini söyleyerek, “İnsanlar barınma sorununun yanında, su sorunu, yol sorunu, gıda krizi, hijyen sorunu ile hala karşı karşıyalar. Tam 5 aydır bu insanlara hala hizmet tam anlamıyla ulaşmadığı gibi şu anda enerji şirketleri elektrik faturalarını tahsil etme noktasına geldi. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti, bu 11 ilimizin toplam nüfusu 14 milyon 13 bin 196 kişiden oluşuyor, buranın ne yazık ki elektrik giderlerini karşılayamayacak durumda. Bunu kabul etmemiz mümkün değil” diye konuştu.

AKP-MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Söz konusu önergenin gündemin önüne çekilerek TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi , AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Etiketler
TBMM AKP MHP Deprem
Son Güncelleme:
Ümit Özdağ Şam'a gideceğini açıkladı Ümit Özdağ Şam'a gideceğini açıkladı
Menemenin lezzetini 10 kat katlayacak yöntem! İçine 2 kaşık eklemeniz yetiyor Menemenin lezzetini 10 kat katlayacak yöntem! İçine 2 kaşık eklemeniz yetiyor
Yavuz Ağıralioğlu'ndan parti kurma sinyali: 'Bir merkez inşa edeceğiz' Yavuz Ağıralioğlu'ndan parti kurma sinyali: 'Bir merkez inşa edeceğiz'
Çilek reçeli böyle yapılırsa sulu kalmıyor ve asla çabuk bozulmuyor! Sırrı 20 yıllık aşçıdan Çilek reçeli böyle yapılırsa sulu kalmıyor ve asla çabuk bozulmuyor! Sırrı 20 yıllık aşçıdan
ÇOK OKUNANLAR
SGK Başuzmanı asgari ücret 'işaret fişeği' dedi, emekli maaşı zammını açıkladı SGK Başuzmanı emekli maaşı zammını açıkladı!
Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, engelli ve 65 yaş aylığı: Hepsi zamlandı Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, engelli ve 65 yaş aylığı: Hepsi zamlandı
Uzmanı paylaştı: Merkez Bankası faiz kararı öncesi dikkat çeken dolar/TL tahmini! Merkez Bankası faiz kararı öncesi dikkat çeken dolar/TL tahmini!
Bu 3 burç asla düşmanlık yapamıyor Bu 3 burç asla düşmanlık yapamıyor
Burçlar ve cinsel yaşamları: Hangi burç yatakta ne ister? Burçlar ve cinsel yaşamları: Hangi burç yatakta ne ister?