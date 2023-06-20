Depremzedelerin sorunlarına ilişkin önergeye AKP ve MHP'den ret!

Yeşil Sol Parti, depremzedelerin barınma sorunlarıyla ilgili araştırma önergesinin gündemin önüne çekilerek TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi verdi.

Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ildeki barınma sorununa dikkat çekerek, “Seçim yatırımı olarak deprem bölgesine birçok söz verildi ve bir dizi vaatlerde bulunuldu. Ancak depremzede yurttaşların acıları, mağduriyetleri halen devam etmektedir” dedi.

Uçar, depremzedelerin elektrik, doğal gaz faturalarıyla bir kez daha mağdur edildiğini söyledi.

"BUNU KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ise depremzedelerin unutulduğunu ve Türkiye gündeminin farklı noktaya evrildiğini söyleyerek, “İnsanlar barınma sorununun yanında, su sorunu, yol sorunu, gıda krizi, hijyen sorunu ile hala karşı karşıyalar. Tam 5 aydır bu insanlara hala hizmet tam anlamıyla ulaşmadığı gibi şu anda enerji şirketleri elektrik faturalarını tahsil etme noktasına geldi. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti, bu 11 ilimizin toplam nüfusu 14 milyon 13 bin 196 kişiden oluşuyor, buranın ne yazık ki elektrik giderlerini karşılayamayacak durumda. Bunu kabul etmemiz mümkün değil” diye konuştu.

AKP-MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Söz konusu önergenin gündemin önüne çekilerek TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi , AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.