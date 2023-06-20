Yavuz Ağıralioğlu'ndan parti kurma sinyali: 'Bir merkez inşa edeceğiz'

Seçim öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklamasının ardından yaptığı eleştiriler sonrası İYİ Parti’den istifa eden 27. Dönem İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Medyascope’den Ruşen Çakır’a konuştu.

İYİ Parti’den istifa ettikten sonra yeni parti kurma sinyali veren Ağıralioğlu, “Bir merkez inşa edeceğiz. Bir beraberlik zemini inşa edeceğiz. İYİ Parti’de bu üçüncü yol başarılamadı. İnşallah bir siyasi tasavvur sunacağız milletimize” dedi.

Ağıralioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Milliyetçiliğin taşıması gereken duygu, bütün memleketi kendi mesuliyet alanınız bileceksiniz. Milletin bir bölümünü dışarda tutamazsınız, HDP’ye oy verenler dahil. Bu memlekette Kürt meselesi yoktur ama bu bizce öyledir. Kendinin Kürt olduğunu ve bir Kürt meselesi olduğunu düşünen insanlar vardır. Milliyetçiliğin bir mesuliyeti de, devletinden doğru veya yanlış alacaklı olduğunu düşünenlerin problemlerine çözüm iradesi koymaktır. Yaşanmış acılardan ders çıkaracağız.”

“BU MECBURİYETE MAHKUM EDENLERE KIZDIM”

İYİ Parti’nin “Üçüncü yol olma, bizim yolumuza kurban ol” operasyonuna maruz kaldığını savunan Ağıralioğlu, “Akşener ve İYİ Parti tüm emektarlarıyla, tapulu seçmenin dönemine son verme iddiasının partisiydi ama bunu ete kemiğe dönüştürecekken eli kolu bağlandı ve buna mecbur kaldı. Bu mecburiyete mahkum edenlere kızdım ben” diye konuştu.

“İKTİDAR İDDİASINA YAKIŞMAZ BULDUM”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa’ya geri dönüşü hakkında konuşan Ağıralioğlu, “Masaya döndüğü zaman o yüzünün fotoğrafını alıp bir basın toplantısı düzenleyebilirdim. ‘Yüzündeki bu üzüntüye neden olan dayatmaya oy vermeyeceğim’ diyebilirdim. Göstere göstere gelen bu seçim mağlubiyetini, bu körlüğü ve sağırlığı, bozulmuşluğu, iktidar iddiasına yakışmaz buldum. İktidara alternatif olacaksanız, ahlaki üstünlüğünüzü koruyacaksınız” ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Ağıralioğlu, 10 Haziran'da bir gazeteye yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki dönem Türk milleti, bütün meselelere yetebilecek bir kadroyu görmek isterse biz o görülmek istenen iradenin önünü arkasını bekleyeceğiz” demişti.

Ağıralioğlu, ayrıca, "Herkese son kez avans verildi. Tayyip Bey’e de son kez memleket teslim edildi, muhalefete de bu kadroyla son kez oy verildi. Muhalefet, bu kadar derde rağmen milletin ‘Memleketi düzeltin’ diyerek oy verebildiği taraf olamadı. İktidar ise bu kadar çözemediği ve hatta sebep olduğu probleme rağmen sorunları düzeltme fırsatını yeniden yakalayabildi” ifadelerini kullanmıştı.