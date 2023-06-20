Yeşil Sol Parti, Ankara ve İstanbul'da aday çıkaracak mı? Beştaş'tan açıklama

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 2024 Yerel Seçimleri'nde partisinin İstanbul ve Ankara'da aday çıkarıp çıkarmayacağını ilişkin açıklama yaptı.

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Yeşil Sol Parti, Ankara ve İstanbul'da aday çıkaracak mı? Beştaş'tan açıklama

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin sona ermesinin ardından 2024 yılının mart ayında gerçekleşecek yerel seçimlere ilişkin tartışmalar başladı. 

YSP ADAY ÇIKARACAK MI? 

Uğradığı oy kaybı ile birlikte cumhurbaşkanı adayı çıkarmaması eleştiri konusu olan Yeşil Sol Parti'nin İstanbul ve Ankara'da aday çıkarıp çıkarmayacağı en fazla konuşulan başlıklardan biri oldu. 

2019 seçimlerinde iki kentte aday çıkarmayan partinin Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Diken'e açıklamada bulunan Beştaş, "Bundan sonra 2024 yılındaki yerel seçimlerde şu anki temel kabul ve partilerin çalışma yöntemi olarak, İstanbul’da milyonlarca oy alıyorken niye aday çıkarmayalım? Kaldı ki ilçelerde de çok güçlü olduğumuz ilçeler var. Ankara’da ya da İzmir’de, Adana’da ya da Mersin’de, Muğla’da ya da Aydın’da ve Konya’da yani herhangi bir ilde neden aday çıkarmayalım?" dedi.

"ÇIKARMAYACAK OLURSAK KARAR ALMAMIZ LAZIM"

Beştaş, "İstanbul’da aday çıkarmamız için özel bir karara gerek yok. O zaten doğalı… Asıl çıkarmayacaksak karar almamız lazım" diye konuştu.

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2024 Yerel Seçimleri Yeşil Sol Parti Meral Danış Beştaş
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