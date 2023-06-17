Cumhuriyet'ten Barış Doster açıklaması: Yazılarına son verildi

Cumhuriyet Vakfı yönetiminin istifasını isteyen vakfın yönetim kurulu üyesi Barış Doster'in yazısı gazetede yayınlanmazken; Doster'in gazetedeki yazılarına son verildiği açıklandı.

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Cumhuriyet'ten Barış Doster açıklaması: Yazılarına son verildi

Cumhuriyet gazetesinde ‘çikolata kutularıyla getirilen para karşılığı manipülatif haber’ iddialarının ardından yaşanan depremin sarsıntıları sürüyor. 

Skandalın ortaya çıkmasının ardından, ‘gazeteciliğin yanında yer aldığını’ söyleyen genel yayın yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu’nun görevine son verilmişti.

DOSTER'İN YAZISI YAYINLANMADI 

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Barış Doster’in gazetedeki yazısı da yayınlanmadı.

GAZETEDEN AÇIKLAMA

Söz konusu gelişmenin ardından açıklama yapan Cumhuriyet gazetesi, Doster'in yazılarına son verildiğini duyurdu. 

Yapılan açıklamada, "Bu karar; Doster’in, gazetenin yayımlanmasından sorumlu Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu’nda alınan kimi kararlara da uymayarak, Yönetim Kurulu üyesi olduğu vakıf aleyhine Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvurular üzerine verilmiştir" denildi. 

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