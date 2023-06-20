İddialar doğru çıktı! Yargı dizisiyle ilgili beklenmedik gelişme! Kanal D doğruladı

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerindeki Yargı dizisiyle ilgili yeni sezon müjdesi

İddialar doğru çıktı! Yargı dizisiyle ilgili beklenmedik gelişme! Kanal D doğruladı

Yargı dizisi, Kanal D'nin en popüler ve başarılı yapımlarından biri. Dizinin hayranları, yeni sezonun ne zaman başlayacağını ve neler olacağını merak ediyor. Bu yazıda, Yargı dizisinin yeni 3.sezonu hakkında bilmeniz gerekenleri paylaşacağız.

Yargı dizisi, hukuk dünyasının karanlık yüzünü gözler önüne seren bir gerilim-dram dizisi. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in yer aldığı dizi, adalet arayışındaki bir savcı, bir avukat ve bir hakimin yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin ilk iki sezonu büyük beğeni topladı ve reyting rekorları kırdı.

İddialar doğru çıktı! Yargı dizisiyle ilgili beklenmedik gelişme! Kanal D doğruladı - Resim : 1

Yargı dizisinin yeni 3.sezonu için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Kanal D'nin diziyi devam ettirmek istediği ve oyuncularla görüşmelerin sürdüğü söyleniyor. Yeni sezonun eylül ayında başlaması bekleniyor. Yeni sezonda dizinin konusu ve karakterleri nasıl değişecek, henüz bilinmiyor. Ancak dizinin yaratıcısı ve senaristi Sema Ergenekon, yeni sezonda daha fazla sürpriz ve heyecan vaat etti.

Yargı dizisinin yeni 3.sezonunu kaçırmamak için Kanal D'yi takip etmeye devam edin. Dizinin yeni bölümlerini izlemek için Kanal D'nin web sitesini veya mobil uygulamasını kullanabilirsiniz.

Gercekgundem.com'un edindiği bilgilere göre Yargı dizisine 3.sezon onayı verildi. Kadroda yer alacak oyuncuların kim olacağı merak ediliyor. Gelen bilgilere göre Kaan Urgancığlu, yeni sezonda dizide olacak. 

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İddialar doğru çıktı! Yargı dizisiyle ilgili beklenmedik gelişme! Kanal D doğruladı
İddialar doğru çıktı! Yargı dizisiyle ilgili beklenmedik gelişme! Kanal D doğruladı
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