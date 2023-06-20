Küflü derz aralarını hızlıca temizliyor: Kalıcı çözüm sunuyor... Üstelik ovalamadan

Uskuphaber.com sitesinde yer alan bilgilere göre; Küf ve fayans arasındaki lekeleri temizlemek için **kola** kullanabilirsiniz. Evet yanlış duymadınız **kola** sayesinde derz temizliği yapmak mümkün olmaktadır.



Sabah.com.tr sitesinde derz temizliğiyle ilgili şu bilgiler paylaşıldı;



Banyo ve mutfağınızın fayans aralarında biriken lekeleri, küf kalıntılarını temizlemek için harika bir alternatif olan kola, işlerinizi oldukça kolaylaştırıyor. Derz aralarını temizlemenin ne kadar zor olduğunu herkes bilir. Fakat kolayı, temizlemek istediğiniz zemine döktükten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Ardından bir bezle kolaylıkla tüm lekeleri çıkarabilir, böylece tamamen yeni görünümlü zeminlere sahip olabilirsiniz.

ZARAR VERMEDEN FAYANS TEMİZLİĞİ

Milliyet.com.tr sitesinde ise fayans aralarını aşındırmadan yapılabilecek temizlik yöntemleri paylaşıldı. Bu yöntemler sayesinde de hızlı bir sonuç almak mümkün. Üstelik aşırı bir ovalamaya da gerek yok.

Deterjan ile temizlik: Fayans temizliği için üretilen deterjanlardan alın. Bu deterjanı sünger yardımıyla fayansa ve fayansların aralarına uygulayın. Böylece fayans temizliği kolayca yapabilirsiniz.

Doğal malzemelerle temizlik: Doğal temizliğin başrolü beyaz sirkededir. Fayans temizliğinde beyaz sirkeden faydalanabilirsiniz. Bir kabın(camsil kabı boyutlarında bir kap) yarısı beyaz sirke yarısını da ılık suyla doldurun. Bu karışımı fayansa dökün ve süngerin sert tarafıyla fayansları ovalayın. Ardından ılık suyla durulayın.

Karbonat çamaşır, suyu karışımıyla da fayanslarınızı temizleyebilirsiniz. Bir kaba 3 ölçü karbonat, 1 çamaşır suyu koyun. Fayansın üzerine biraz su dökün. Ardından bütün yüzeye bir fırça yardımıyla karışımı yayın. Yarım saat kadar bekleyin. Ardından karışımı bir sünger yardımıyla alın ve fayansları iyice durulayın. Çamaşır suyu kullandığınız için temizlik sırasında dikkatli olun.

Fayans aralarının (derzlerin) temizliği:



Derzleri diş fırçası ile ovabilirsiniz. Çamaşır suyunu biraz su ile inceltin ve bu karışı derzlere dökün, ardından da diş fırçasıyla ovun.

Fayans temizliğinde ağır kimyasallar kullanmanız hem sağlığınız hem de fayanslar açısından önerilmez. Çok yoğun kimyasalları tercih etmemelisiniz. Kullandığınız malzeme ne olursa olsun, temizliğin arından fayansı iyice durulamalısınız.

Bu harika yöntemler sayesinde fayans aralarınızı temizlemeniz mümkün olacak. Yapmanız gerekenler aslında sanıldığı kadar zor değil. Umarız bu bilgiler işinizi kolaylaştırır.

DERZ TEMİZLİĞİ İÇİN KİMYASAL ÖNERİ

Derz temizliği için kimyasal öneri arıyorsanız, çeşitli seçenekleriniz vardır. Ancak kimyasal temizleyiciler derz aralarını aşındırabilir ve zarar verebilir. Bu nedenle evde bulunan doğal malzemeleri kullanmak daha sağlıklı ve ekonomik olabilir. Örneğin, kabartma tozu ve sirke karışımı derz aralarını beyazlatmaya yardımcı olur. Bunun için kabartma tozu ve suyu kıvamlı bir macun haline getirin ve derz aralarına sürün. Sonra sprey şişeye doldurduğunuz sirke ve su karışımını üzerine püskürtün. Kabarcıklanma bittikten sonra diş fırçası ile ovalayın ve su ile durulayın. Bu yöntem doğal taşlar için uygun değildir.

Yararlanılan kaynak: Evhayat.com - Fotoğraflar: youtube.com