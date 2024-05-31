Maskeli saldırganlar, güvercin besleyen gence kurşun yağdırdı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, boş bir arazide güvercinleri besleyen genç, yüzü maskeli saldırganlar tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Maskeli saldırganlar, güvercin besleyen gence kurşun yağdırdı

Küçükçekmece’de boş arazide güvercin beslerken kurşun yağmuruna tutulan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesi'nde saat 18.30 sıralarında kimliği belirsiz, yüzleri maskeli iki şahıs boş arazi de güvercin besleyen İsmail Geleç’e ateş etmişti.

Defalarca ateş eden şüpheliler, geldikleri araca geri binerek olay yerinden kaçmıştı. Geleç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Saldırı
Son Güncelleme:
Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: Tolgahan Demirbaş'ın aracından cephanelik çıktı Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme
Tıkalı mutfak giderini açmanın yolu. Kimyasal kullanmadan 1 dakikada açılıyor Tıkalı mutfak giderini açmanın yolu. Kimyasal kullanmadan 1 dakikada açılıyor
Pankek yaparken tava böyle kullanılırsa asla yapışmıyor ve pankek puf puf kabarıyor Pankek yaparken tava böyle kullanılırsa asla yapışmıyor ve pankek puf puf kabarıyor
Hamas'tan ateşkes açıklaması Hamas'tan ateşkes açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Maskeli saldırganlar, güvercin besleyen gence kurşun yağdırdı Maskeli saldırganlar, güvercin besleyen gence kurşun yağdırdı
İran'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1'i polis 28 yaralı İran'da iki grup arasında silahlı çatışma
Fransa Açık'ta Djokovic ve Sabalenka fırtına gibi esmeye devam ediyor Fransa Açık'ta Djokovic ve Sabalenka fırtına gibi esmeye devam ediyor
Sinan Ateş cinayeti sanığı Avukat Serdar Öktem'in tahliye başvurusu 'Kaçma şüphesi var' denilerek reddedildi Ateş cinayeti sanığı Avukat Öktem'in tahliye başvurusu reddedildi: Kararda 'kaçma şüphesi' vurgusu
İş insanı ve yalı sahibi mahkemelik oldu: 12 dakikada tahliyeyi durdurdu İş insanı ve yalı sahibi mahkemelik oldu: 12 dakikada tahliyeyi durdurdu