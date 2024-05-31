Maskeli saldırganlar, güvercin besleyen gence kurşun yağdırdı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, boş bir arazide güvercinleri besleyen genç, yüzü maskeli saldırganlar tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.
Küçükçekmece’de boş arazide güvercin beslerken kurşun yağmuruna tutulan bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.30 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesi'nde saat 18.30 sıralarında kimliği belirsiz, yüzleri maskeli iki şahıs boş arazi de güvercin besleyen İsmail Geleç’e ateş etmişti.
Defalarca ateş eden şüpheliler, geldikleri araca geri binerek olay yerinden kaçmıştı. Geleç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: İHA
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