Zonguldak'ta üniversite öğrencisi, yurt odasında ölü bulundu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Programcılığı öğrencisi 21 yaşındaki D.K., kaldığı yurt odasında ölü bulundu. Epilepsi hastası olan D.K.'nin, kalp krizi nedeniyle ölmüş olma ihtimali değerlendiriliyor.

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Zonguldak'ta üniversite öğrencisi, yurt odasında ölü bulundu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Zonguldak Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı birinci sınıf öğrencisi D.K. (21), kaldığı yurtta tuvalete gitti. D.K'nin uzun süre buradan çıkmaması üzerine arkadaşı durumu yurt görevlilerine haber verdi.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kapının kırılmasıyla D.K'nin yerde hareketsiz şekilde yattığı görüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde D.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından D.K'nin cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan epilepsi hastası olduğu öğrenilen D.K'nin ölüm nedeninin kalp krizi olduğu değerlendiriliyor.

Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel de yurda gelerek yetkililerden bilgi aldı.

20 Mayıs'ta Bartın'da, 28 Mayıs'ta Antalya'da 2 üniversite öğrencisi kaldıkları yurtlarda hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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