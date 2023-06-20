Yağ bağlamış ve dibi yanmış tavayı yeni gibi yapıyor: Ovalamaya bile gerek yok!

Uskuphaber.com sitesinde aktarılanlara göre; Tavadaki yağ ve yanık lekelerini çıkarmak için birkaç yöntem bulunmaktadır. İşe yarayan en etkili yöntem sirke ve karbonat kullanmaktır.



Tavanın içine bir bardak suyu koyun ve fokurdayana dek kaynatın.



Daha sonra 1 ölçek kadar beyaz sirke, 2 kaşık karbonat ve 1 bardak suyu iyice karıştırın. Bu karışımı tavanın içine dökün ve bir süngerle lekeleri yavaş yavaş temizleyin. Ovalamanıza bile gerek kalmadan tavanız pırıl pırıl olacak..

Tavayı temizlerken elma sirkesi değil mutlaka beyaz temizlik sirkesi kullanın.

populersorular.com sitesinde ise tavadaki yanıkları yok eden yöntem paylaşıldı. İşte işinize yarayacak o etkili yöntem

Ocaktan alınca yanık tavayı 2 kaşık karbonatla ovun. Tavanız pırıl pırıl olacak. - Yanmış tavanın dibini kaplayacak kadar su ve bulaşık deterjanı eklenip, tava ocak üzerinde 15-20 dakika kaynatılır. Bu şekilde yanıklar tavanın yüzeyinden sökülecektir.

Hurriyet.com.tr sitesinde ise; Tavadaki yanıkları yok eden etkili bir yöntem paylaşıldı;

İşte adım adım en etkili tava temizliği

Ocaktan alınca yanık tavayı 2 kaşık karbonatla ovun. Tavanız pırıl pırıl olacak. - Yanmış tavanın dibini kaplayacak kadar su ve bulaşık deterjanı eklenip, tava ocak üzerinde 15-20 dakika kaynatılır. Bu şekilde yanıklar tavanın yüzeyinden sökülecektir.

Mavikadin.com sitesinde ise; Yanmış tava veya tencere için temizlik yöntemi paylaşıldı: Yanmış olan tenceredeki yanıkları tahta kaşıkla kazıyarak temizleyebildiğiniz kadar temizleyin. Ardından tencereye 5 yemek kaşığı karbonat katın, üzerine birkaç su bardağı su katıp kaynatın. Kaynadıktan sonra ocaktan alıp birkaç saat bekletin, karbonatı bulaşık süngerine döküp karbonatla tencereyi iyice ovalayarak su ile durulayın.

Bu temizlik sırları sayesinde tavanızı pırıl pırıl yapabilirsiniz.