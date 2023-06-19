Demlikteki kireç lekelerinden kurtaran 4 yöntem! Demliği elmas gibi parlatıyor...

Demliklerde zamanla oluşan kireç lekeleri hem görüntü hem de sağlık açısından rahatsız edici olabilir. Kireç lekelerini temizlemek için pahalı ve kimyasal ürünler kullanmak yerine evde bulunan doğal malzemelerle de etkili sonuçlar alabilir..

Demlikteki kireç lekelerinden kurtaran 4 doğal yöntem

Demliklerde sık sık su kaynatmak, kireç lekelerinin oluşmasına neden olur. Bu lekeler hem demliğin görüntüsünü bozar hem de sağlığa zararlı olabilir. Kireç lekelerini çıkarmak için pahalı ve kimyasal içerikli temizleyiciler kullanmak yerine, evde bulunan doğal malzemelerle de temizlik yapabilirsiniz. İşte demlikteki kireç lekelerinden kurtaran 4 doğal yöntem:

1. **Sirke**: Sirke, demlikteki kireç lekelerini çıkarmak için en etkili doğal temizleyicilerden biridir. Demliğin içine yarım su bardağı sirke dökün ve üzerine su ekleyin. Demliği kaynatın ve bir süre bekletin. Sonra demliği boşaltın ve iyice durulayın. Sirke, kireç lekelerini çözer ve demliğin parlamasını sağlar.

2. **Limon**: Limon da demlikteki kireç lekelerini çıkarmak için başka bir doğal yöntemdir. Demliğin içine bir paket karbonat ve bir limonun suyunu ekleyin. Demliği yarısına kadar suyla doldurun ve kaynatın. Karbonat ve limon suyu, kireç lekelerini çözer ve demliğin daha temiz görünmesini sağlar .

3. **Kabartma Tozu**: Kabartma tozu da demlikteki kireç lekelerini çıkarmak için kullanabileceğiniz bir doğal malzemedir. Demliğin içine iki yemek kaşığı kabartma tozu dökün ve üzerine su ekleyin. Demliği kaynatın ve bir süre bekletin. Sonra demliği boşaltın ve iyice durulayın. Kabartma tozu, kireç lekelerini çözer ve demliğin daha temiz görünmesini sağlar.

4. **Tuz**: Tuz da demlikteki kireç lekelerini çıkarmak için başka bir doğal yöntemdir. Tuzu biraz su ile karıştırın ve demliğin içine sürün. Tuz, kireç lekelerini çözer ve demliğin daha temiz görünmesini sağlar .