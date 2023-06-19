Çilek reçeli böyle yapılırsa sulu kalmıyor ve asla çabuk bozulmuyor! Sırrı 20 yıllık aşçıdan

Çilek reçeli yaparken bilmeniz gereken püf noktalar! Çilek reçeli yapmak için küçük ve kokulu çilekleri tercih etmelisiniz. Çilekleri yıkadıktan sonra saplarını ayıklayın ve bir tencereye alın. Üzerine 4 su bardağı toz şeker serpin ve bir gece bekletin. Ertesi gün çileklerin kendi suyuyla pişirin ve arada köpüklerini alın. Reçel kıvamını bulunca limon tuzu veya limon suyu ekleyin ve ocaktan alın. Soğuyunca cam kavanozlara doldurun ve serin bir yerde saklayın.

ÇİLEK REÇELİNİN TARİFİ

Çilek reçeli malzemeler:

1 kg ortadan ikiye ayırdığımız çilek

5 su bardağı şeker

5-6 damla limon suyu



Çilek reçeli yapımı:

Öncelikle iyice yıkadığımız ve ortadan ikiye böldüğümüz çileklerimizi kaynatacağımız tencerenin içerisine alıyoruz. Üzerine şekerimizi ilave ediyoruz.

5-6 saat kadar üzeri kapalı ve hiç su gelmeyecek şekilde bekletiyoruz. Ben geceden hazırladım. Sabahta yapımına başladım.

Suyunu salmış olan reçelimizi orta derecede harlı ocağın üzerine alıyoruz. Başından ayrılmadan köpüklerini bir kaşık yardımı ile alıyoruz. Eğer köpükleri almazsak reçelimiz güzel olmaz.

20 dakika sonra limon suyumuzu ilave ediyoruz. Bu arada köpükler gidene kadar kaşık yardımı ile köpükleri alıyoruz. 10 dakika kadar daha kaynatıp ocağımızın altını kapatıyoruz.

Hafif ılınınca hazırlamış olduğumuz kavanozlarımızın içine boşaltıyoruz. Reçelimiz hafif akışkan bir kıvamda olması gerekir.

Afiyet olsun…

kaynak: lezzet.com.tr