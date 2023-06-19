Bu yöntemle limon küflenmiyor! Aylarca limonları korumanın kolay yolu...

Limonlar, C vitamini ve antioksidan bakımından zengin, sağlıklı ve lezzetli meyvelerdir. Ancak limonları uzun süre saklamak istiyorsanız, küflenmelerini önlemek için bazı yöntemleri uygulamanız gerekir. İşte limonları küflenmeden kurtaran yöntemler:

- Limonları buzdolabında saklayın. Limonlar oda sıcaklığında yaklaşık bir hafta dayanabilirken, buzdolabında bir aydan fazla taze kalabilirler. Limonları buzdolabının sebzelik bölümüne koyun ve nemli bir bezle sarın. Böylece limonlar hem nemli hem de serin bir ortamda muhafaza edilmiş olur.

- Limonları su dolu bir kavanoza koyun. Limonların küflenmesini önlemenin bir diğer yolu da su dolu bir kavanoza koymaktır. Limonların tamamen suya batmasını sağlayın ve kavanozun ağzını sıkıca kapatın. Bu yöntemle limonlar yaklaşık iki ay taze kalabilir. Su dolu kavanozu buzdolabında veya serin ve karanlık bir yerde saklayın.

- Limonları sirke ile silin. Sirke, küf oluşumunu engelleyen doğal bir antiseptiktir. Limonların kabuklarını sirke ile silerek küflenmelerini önleyebilirsiniz. Sirke ile silinen limonları kağıt havlu ile kurulayın ve buzdolabında saklayın. Bu yöntemle limonlar yaklaşık üç hafta taze kalabilir.

Limon Suyu Nasıl Saklanır?

Limonları güzelce sıktıktan sonra cam kavanoza veya cam şişeye doldurun. İçerisine limon çekirdeği kaçmamasına özen gösterin. Kavanozun ağzını sıkıca kapatarak buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Limon suyunu saklarken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, saklama işlemi için plastik şişe kullanmamaktır.

kaynak: lezzet.com.tr