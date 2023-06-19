Taze fasulye böyle pişirilirse erimiyor ve dağılmıyor! Tüm aşçıların uyguladığı yöntem

Taze fasulye yemeği yapmak için bazı püf noktaları vardır. Bu püf noktaları sayesinde fasulyeleriniz daha lezzetli ve yumuşak olacaktır. İşte taze fasulye yemeği yapmanın püf noktaları:

- Fasulyeleri seçerken kılçıksız, canlı yeşil renkli ve kolay kırılanları tercih edin.

- Fasulyelerin uç kısımlarını keserek atın.

- Fasulyeleri pişirirken bol domates kullanın. Domateslerin suyu yeterli olacaktır. Su eklemek isterseniz sıcak su kullanın.

- Fasulyelere lezzet katmak için soğan, sarımsak, salça ve şeker ekleyebilirsiniz.

- Zeytinyağlı taze fasulye yapacaksanız kaliteli bir zeytinyağı seçin.

- Taze fasulyeyi piştikten sonra dinlendirin. Böylece daha lezzetli olacaktır.

- Taze fasulyenin çeşitlerini tanıyın ve pişirme süresini ona göre ayarlayın.

TAZE FASULYE TARİFİ

Malzemeler

1 kg taze fasulye

1 soğan

2 domates

1 yemek kaşığı salça

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı sıcak su

Tuz

HAZIRLANIŞI

İlk olarak soğanı küp küp doğrayın ve domatesleri rendeleyin.

Yeşil fasulyelerin kılçıklarını ayıklayın. Ayıkladığınız fasulyeleri bir kapta yıkayarak ikiye bölün ve bir kenarda bekletin.

Pişirme işlemine başlamak için zeytinyağını tencerede ısıtın. Önceden doğranan soğanları yağ içerisine ekleyerek pembeleşinceye kadar kavurun.

Salça ve tuzu da ilave edin. Ayıklanmış fasulyeleri de tencere içerisine ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Daha iyi karışmasını sağlamak için tencerenin kapağını kapatıp sallayın.

Rendelenmiş domatesleri de tencereye dökün ve yemeğiniz yumuşayana kadar pişirin.

Son olarak sıcak su ve toz şekeri de karışıma ekleyerek harlı ateşte pişirin. Yemek olduğunda tencerede soğuması için biraz bekletin. Şimdiden afiyet olsun.

Kaynak: lezzet.com.tr