Menemenin lezzetini 10 kat katlayacak yöntem! İçine 2 kaşık eklemeniz yetiyor

Kahvaltılarda vazgeçilmez lezzetler arasında yer alan menemeni pişirirken herkesin işine yarayacak önemli bir detaydan bahsedeceğiz. Lezzetli menemen pişirmek için işte işinize yarayacak püf noktalar:

TGRT Haber sitesine göre; Türk kahvaltılarının yıldızı menemen hem kolay yapılışı hem de lezzetiyle sabahları sofraları şenlendiriyor. Şimdi ise menemen severlerin ikiye bölündüğü soğanlı mı soğansız mı tartışmasına yeni bir malzeme daha ekliyoruz. Kremalı menemen, şimdiye kadar denenmiş menemen tariflerinin en iyisi olabilir. Eşsiz menemen tadına tat katan kremayı menemene eklediğinizde ne kadar lezzetli olduğunu göreceksiniz. İşte az bilinen ve menemenin lezzetini 10’a katlayan kremalı menemen tarifi…

KREMALI MENEMEN TARİFİ



2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet küçük soğan

2 büyük domates

2 yemek kaşığı yemeklik krema

3 yumurta

Tuz, karabiber, isterseniz maydanoz.

YAPILIŞI



Soğanı soyup yıkayın ve küp küp doğrayın. Bir tavada tereyağı ve zeytinyağını kızdırın. Üzerine soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar çevirin. Pembeleşen soğanların üzerine domatesleri ekleyin biraz kavrulduktan sonra kremayı ekleyip karıştırın. Tuzunu ekleyin. Son olarak yumurtaları üzerine kırın ve biraz karıştırın. Birkaç dakika orta ateşte pişirin. Ocaktan aldıktan sonra karabiber ve dilerseniz doğranmış maydanoz ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.