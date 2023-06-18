Karıştırıp çiçeklerin dibine ekleyin.. Coşmayan çiçek kalmıyor ve bitkideki solgunluk yok oluyor

uskuphaber.com sitesinde çiçekleri coşturacak detaylara yer verildi: Yumurta kabuklarını genelde çöpe atıyoruz. Aynı zamanda kahve telvesini de çöpe atmaktayız. Oysa bu çok büyük bir hata. Neden kahve telvesi ve yumurta kabukları çöpe atılmamalı bu içerikte öğrenmiş olacaksınız.

Nefisyemektarifleri.com sitesinde yumurta kabukları ve kahve telvesinin şaşırtıcı faydasından bahsedildi: Aslında yumurta kabuğu ve kahve telvesi bir araya gelince güçleri daha da artıyor. Yani artık kahve telvesini de çiçek coşturan karışım olarak kullanabilirsiniz.

Yumurta kabuklarını biriktirin. 12 adet yumurta kabuğunu sudan geçirin. Kahve telvesi ile yumurta kabuklarını uygun kapta birleştirin ve blenderdan geçirin. Karışım pürüzsüz bir hal alınca içine bir miktar su ilave edip yeniden blenderdan geçirin.



Elde ettiğiniz karışımı bitkilerin toprağına karıştırın. Bu karışım bitkilerin kısa sürede canlanmasına yardımcı olur ve haşereleri bitkilerden uzak tutar.

ÇİÇEKLERİ UZUN SÜRE TAZE TUTAR

Haberturk.com sitesinde yer alan bir içerikte; Kahve telvesinin bitkiler üzerindeki faydasından bahsedildi. Bakın kahve telvesi bitkilere nasıl fayda sağlıyor

Çiçeklerinizi biraz daha taze tutmak istiyorsanız, çiçek suyuna seyreltilmiş kahveyi dökmeyi deneyebilirsiniz - bu, bitkilere destek sağlar. Muhtemelen demlenmiş kahvede bulunan nitrojen, magnezyum ve potasyum yüzündendir ancak konsantre kahve koymayın, çok asitli olabilir

Bu pratik yöntemler sayesinde çiçeklerinizi coşturabilir ve onları solmaktan kurtarabilirsiniz