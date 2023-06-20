Doğuştan mutsuz ve şanssız 4 burç! İşleri rast gitmiyor ve hep üzgünler...

Doğuştan mutsuz 4 burç... Her zaman mutsuzluk onların peşinde

Son Güncelleme:
Doğuştan mutsuz ve şanssız 4 burç! İşleri rast gitmiyor ve hep üzgünler...

 Bazı burçlar doğuştan mutlu ve şanslı olurken, bazıları da sürekli üzüntü ve talihsizlik yaşar. Peki, doğuştan mutsuz ve şanssız olan 4 burç hangileridir? İşte cevabı...

İkizler Burcu (21 Mayıs-21 Haziran)

İkizler burcu insanları çevrelerinde çok sevilir ve sosyaldir. Ancak hayatlarında istedikleri mutluluğu bir türlü yakalayamazlar. Her şeyden çabuk sıkılan ve değişken fikirli olan İkizler, hem aşkta hem de işte kararsız kalır ve kaybeder. Sonsuz heyecanın peşinden koşarken, kendilerini yalnız ve mutsuz hissederler.

Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)

Balık burcu insanları astrolojinin en hassas ve duygusal burçlarıdır. Hayat boyu gerçek sevgiyi arayan Balıklar, özellikle aşk konusunda çok talihsizdir. Kendileri gibi duyarlı, fedakar ve sevgi dolu birini bulamazlar. Ayrıca negatif duygulara çok açık olan Balıklar, hayatın zorlukları karşısında kolayca pes eder ve depresyona girer.

Doğuştan mutsuz ve şanssız 4 burç! İşleri rast gitmiyor ve hep üzgünler... - Resim : 1

Aslan Burcu (23 Temmuz-22 Ağustos)

Aslan burcu insanları güçlü ve cesurdur. Hayatla savaşmayı bilir ve başarıyı hedefler. Ancak Aslanlar asla şanslı olamazlar. Her şeyi kendi çabalarıyla elde etmek zorunda kalırlar. Fırsatlar onların ayağına gelmez. Ayrıca ışıltılı kişilikleri çevrelerindeki insanlar tarafından fark edilmez veya kıskanılır. Aslanlar bu yüzden hak ettikleri değeri göremezler.

Yengeç Burcu (22 Haziran-22 Temmuz)

Yengeç burcu insanları da aşırı duygusal yapılarıyla dikkat çeker. Onlar her an üzülebilir ve kırılabilir. Yengeçler hayatın getirdiği olaylara karşı pek hazırlıklı olamazlar. Genellikle içine kapanır ve mücadele edemezler. Bu sebeple kendi şansını yaratmak konusunda zorlanırlar. Yengeçler aşk ve iş hayatında hayal ettikleri başarıyı yakalamakta zorlanırlar.

Gercekgundem.com

Son Güncelleme:
Çilek reçeli böyle yapılırsa sulu kalmıyor ve asla çabuk bozulmuyor! Sırrı 20 yıllık aşçıdan Çilek reçeli böyle yapılırsa sulu kalmıyor ve asla çabuk bozulmuyor! Sırrı 20 yıllık aşçıdan
Doğuştan alıngan 3 burç! Onlardaki naz kimsede yok. Çok düşüncesizler... Doğuştan alıngan 3 burç! Onlardaki naz kimsede yok. Çok düşüncesizler...
Asla düşmanlık yapamayan dost canlısı 4 burç! Her zaman iyilik peşindeler Asla düşmanlık yapamayan dost canlısı 4 burç! Her zaman iyilik peşindeler
Doğuştan işkolik 5 burç! Çalışmadan duramıyorlar... Elleri asla boş kalmıyor Doğuştan işkolik 5 burç! Çalışmadan duramıyorlar... Elleri asla boş kalmıyor
ÇOK OKUNANLAR
SGK Başuzmanı asgari ücret 'işaret fişeği' dedi, emekli maaşı zammını açıkladı SGK Başuzmanı emekli maaşı zammını açıkladı!
Uzmanı paylaştı: Merkez Bankası faiz kararı öncesi dikkat çeken dolar/TL tahmini! Merkez Bankası faiz kararı öncesi dikkat çeken dolar/TL tahmini!
Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, engelli ve 65 yaş aylığı: Hepsi zamlandı Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, engelli ve 65 yaş aylığı: Hepsi zamlandı
Bu 3 burç asla düşmanlık yapamıyor Bu 3 burç asla düşmanlık yapamıyor
Burçlar ve cinsel yaşamları: Hangi burç yatakta ne ister? Burçlar ve cinsel yaşamları: Hangi burç yatakta ne ister?