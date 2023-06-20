Doğuştan mutsuz ve şanssız 4 burç! İşleri rast gitmiyor ve hep üzgünler...

Bazı burçlar doğuştan mutlu ve şanslı olurken, bazıları da sürekli üzüntü ve talihsizlik yaşar. Peki, doğuştan mutsuz ve şanssız olan 4 burç hangileridir? İşte cevabı...

İkizler Burcu (21 Mayıs-21 Haziran)

İkizler burcu insanları çevrelerinde çok sevilir ve sosyaldir. Ancak hayatlarında istedikleri mutluluğu bir türlü yakalayamazlar. Her şeyden çabuk sıkılan ve değişken fikirli olan İkizler, hem aşkta hem de işte kararsız kalır ve kaybeder. Sonsuz heyecanın peşinden koşarken, kendilerini yalnız ve mutsuz hissederler.

Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)

Balık burcu insanları astrolojinin en hassas ve duygusal burçlarıdır. Hayat boyu gerçek sevgiyi arayan Balıklar, özellikle aşk konusunda çok talihsizdir. Kendileri gibi duyarlı, fedakar ve sevgi dolu birini bulamazlar. Ayrıca negatif duygulara çok açık olan Balıklar, hayatın zorlukları karşısında kolayca pes eder ve depresyona girer.

Aslan Burcu (23 Temmuz-22 Ağustos)

Aslan burcu insanları güçlü ve cesurdur. Hayatla savaşmayı bilir ve başarıyı hedefler. Ancak Aslanlar asla şanslı olamazlar. Her şeyi kendi çabalarıyla elde etmek zorunda kalırlar. Fırsatlar onların ayağına gelmez. Ayrıca ışıltılı kişilikleri çevrelerindeki insanlar tarafından fark edilmez veya kıskanılır. Aslanlar bu yüzden hak ettikleri değeri göremezler.

Yengeç Burcu (22 Haziran-22 Temmuz)

Yengeç burcu insanları da aşırı duygusal yapılarıyla dikkat çeker. Onlar her an üzülebilir ve kırılabilir. Yengeçler hayatın getirdiği olaylara karşı pek hazırlıklı olamazlar. Genellikle içine kapanır ve mücadele edemezler. Bu sebeple kendi şansını yaratmak konusunda zorlanırlar. Yengeçler aşk ve iş hayatında hayal ettikleri başarıyı yakalamakta zorlanırlar.

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