Sinan Ateş cinayeti sanığı Avukat Serdar Öktem'in tahliye başvurusu 'Kaçma şüphesi var' denilerek reddedildi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın tutuklu sanıklarından Avukat Serdar Öktem'in avukatı, Öktem'in tahliyesi talebiyle Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

T24'ten Tolga Şardan'ın aktardığına göre; 20 Mayıs'ta yapılan başvuruyu değerlendiren mahkeme heyeti, 24 Mayıs'ta Öktem'in "kaçma şüphesi var" diyerek yapılan başvuruyu reddetti.

33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen ret cevabında şu ifadeler yer aldı:

"Sanık Serdar Öktem'in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklu kaldığı süre, sanığın atılı suçu işlediği yönünde somut delillerin bulunması, kaçma şüphesi, bu aşamada adli kontrol hükümleri uygulanmasının yetersiz kalacağının kabulü ile itirazın reddine…"

Öktem ve diğer sanıklar, Ankara'da 1 Temmuz'da başlayacak yargı sürecinde hakim karşısına çıkacak.

Serdar Öktem kimdir?

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilen Avukat Serdar Öktem, 16 aydan beri cinayet soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor.

İddianameye göre Öktem'in adı, cinayette görev alan tetikçi Eray Özyağcı başta olmak üzere diğer sanıkların İstanbul ile Ankara arasındaki bağlantılarını sağlamakla geçiyor.

Öktem, şüpheli olarak gözaltına alındıktan sonra kullandığı cep telefonu şifresini isteyen polislere "COVİD'de hafıza kaybı yaşadım, hatırlamıyorum" diyerek yanıt vermişti.