Doğuştan alıngan 3 burç! Onlardaki naz kimsede yok. Çok düşüncesizler...

Doğuştan alıngan 3 burç belli oldu. Onlardaki naz gerçekten kimsede yok

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Doğuştan alıngan 3 burç! Onlardaki naz kimsede yok. Çok düşüncesizler...

Astrolojiye ilgi duyanlar bilir, burçların kişilik özellikleri çok farklıdır. Bazı burçlar daha cesur, bazıları daha duygusal, bazıları daha mantıklıdır. Ama bazı burçlar da doğuştan alıngandır. Onlarla iletişim kurmak zordur, çünkü en ufak bir eleştiri ya da yorum onları kırabilir. Onlardaki naz kimsede yoktur. Peki hangi burçlar bunlar? İşte doğuştan alıngan 3 burç:

1. Yengeç: Yengeçler duygusal ve hassas insanlardır. Aile ve sevdiklerine çok bağlıdırlar. Ancak bu duygusallık onları alıngan yapar. Yengeçler kendilerini kolayca incitilmiş hissederler. Onlara karşı dikkatli olmak gerekir, çünkü küserlerse affetmeleri zordur.

Doğuştan alıngan 3 burç! Onlardaki naz kimsede yok. Çok düşüncesizler... - Resim : 1

2. Balık: Balıklar da yengeçler gibi duygusal ve hassas burçlardır. Hayal güçleri çok gelişmiştir ve sanatsal yetenekleri vardır. Ancak balıklar da alıngandırlar. Onlar da kendilerini kolayca incitilmiş hissederler. Onlara karşı nazik olmak gerekir, çünkü üzülürlerse uzun süre kendilerini toparlayamazlar.

3. Başak: Başaklar mantıklı ve çalışkan insanlardır. Detaylara önem verirler ve mükemmeliyetçidirler. Ancak başaklar da alıngandırlar. Onlar da kendilerini kolayca incitilmiş hissederler. Onlara karşı saygılı olmak gerekir, çünkü eleştirilere tahammülleri yoktur.

En anlayışlı burçlar arasında ise ''Terazi, Aslan ve Boğa'' ilk sırada yer almaktadır. Özellikle, Terazi burcu dinleme konusunda çok ustadır.

Gercekgundem.com

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