Başrol oyuncusu Can Nergis'in Osman Kavala'yı hedef alan TRT dizisiyle ilgili yorumu gündem oldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) derhal serbest bırakılmasına dair kararına rağmen hukuk tarihine bir skandal olarak adını yazdıran Gezi davası kapsamında 2058 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala'nın 'karalandığı' TRT dizisinin başrolü Can Nergis'in yorumu gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde TV100'de yayınlanan Uykusuzlar Kulübü'ne konuk olan oyuncu, projeyi şu sözlerle anlatmıştı:

"Bir casusluk hikayesi. Bir devrimcinin nasıl kapitaliste dönüştüğünü anlatıyor. Arada biraz aşk da var, aksiyonumuz çok. Ama aşka çok yer ayırmadık. Tam bir casusluk hikayesi, uluslararası ajan hikayesi de diyebiliriz. İngilizce, Türkçe, İspanyolca her şey var içinde. Dünyaya hitap edeceğini düşündüğüm için bu projede gerçekten yer almak istedim.

Çok detay vermek istemiyorum. Daha birinci bölüm yayınlandı. Biraz tadında olsun istiyorum. Zaten çabuk tüketiyoruz her şeyi, bir anda tüketmek istemiyorum."

KAVALA DİZİ HAKKINDA NE DEDİ?

Nergis'in yorumu, Kavala'nın bugün cezaevinden gönderdiği mesajın ardından gündem oldu:

"Kişi itibarını koruyan yasalardan kaçmak için hileye başvurulmuş, ismim açıkça kullanılmamış. Hukuksuz olarak cezaevinde tutulmam için kullanılan iddianamelerde olduğu gibi, bu dizide de gerçek olayların tahrif edilmesi yöntemine başvurulduğu, komplo teorileriyle suçlu olduğum algısı yaratmanın amaçlandığı anlaşılıyor.

Kamu kaynaklarının bu amaç için kullanılmış olması beni yadırgatmadı. Beni şaşırtan ve bana üzüntü veren genç sanatçıların bu itibar suikastı projesinde yer almaktan rahatsızlık duymamaları."

'METAMORFOZ' HAKKINDA

Kanalın dijital platformu 'Tabii'de ekrana gelen 'Metamorfoz'da Nergis,babasının ölümü üzerine holdingin başına geçip kapitalistleşen solcu iş insanı 'Teoman Bayramlı'yı canlandırıyor.

Senaryoya göre burjuva bir aileden geldiği için kendisini ait hissetmekte zorlandığı sol gruplar içerisinde samimi bir sosyalist olmaya çalışan ana karakter, babasının hayatını kaybetmesi üzerine aile şirketinin başına geçiyor. Bu noktadan sonra 'istemeden' de olsa kirli işlerin, pazarlıkların ve ihanetlerin içine giriyor.

Osman Kavala da 1982’de babası Mehmet Kavala’nın ölümü sonrasında İstanbul'a dönmüş ve ailesinin işlerini devralmıştı.