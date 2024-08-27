İzmir'de Katliam! Dört Çocuğundan Üçünü Öldürdü

İzmir'de Vesih Şimşek adlı bir erkek, üç çocuğunu katletti. Şimşek, bir yakınını arayıp çocuklarını vurduğunu söyledi. Kendisini yaralayan baba, diğer yaralı çocuğuyla birlikte hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İzmir'de Katliam! Dört Çocuğundan Üçünü Öldürdü

İzmir'in Bornova ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Vesih Şimşek, dört çocuğunu kendine ait zeytinliğe getirdi. Burada henüz belirlenemeyen nedenle yanında bulunan tabancayla dört çocuğuna art arda ateş etti.

BİR YAKININI ARAYIP ÇOCUKLARINI VURDUĞUNU SÖYLEDİ

Çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığıldı. Ardından bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren Şimşek, aynı silahla intihara kalkıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, üç çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Vesih Şimşek ve kızı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Ajanslar

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