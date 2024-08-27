KYK'ya Yerleşemeyince Barınma Krizi Başladı: Öğrenciler Okulu Bırakma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Üniversite kayıt döneminin başlamasıyla öğrencilerin ev ve yurt arayışı hız kazandı. KYK yurtlarına yerleşemeyen ve özel yurtta kalan öğrenciler, fahiş fiyat artışından yakındı.

YÜZDE 117 ZAM GELDİ

Cumhuriyet'ten Eylül Barut'un haberine göre; bir dernek yurdunda kaldığını belirten 21 yaşındaki E.B., kaldığı odanın ücretine yüzde 117 oranında zam geldiğini iletti. Öğrenci, “Özel yurtları ve kiraları karşılayacak maddi durumum olmadığı için güvenli bulduğum bir derneğin yurduna yerleştim. Piyasadaki yurt fiyatlarının daha altında olması beni rahatlatıyordu ancak gelen zamlarla karşılayabileceğim miktarın çok üstüne fırladı. Kaldığım odanın ücreti 3 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıktı. Ben mimarlık öğrencisiyim. Derslerin dışında tüm zamanım atölyede geçiyor. Bir işte çalışacak zamanı yaratamıyorum. Bu sene okula nasıl devam edeceğimi bilmiyorum, büyük ihtimalle bir sene dondurup bir işe gireceğim. Para biriktirmem gerekiyor, okul varken çalışmam mümkün değil” dedi.

5 BİN LİRADAN 10 BİN TL'YE YÜKSELDİ

Üniversitesinin konumu gereği yurt arayışını çok genişletemediğini belirten bir başka öğrenci A.Z. (22), “Okuduğum üniversite şehir merkezinden biraz uzakta kalıyor. Okula yakın ve çevre yurtlara oranla daha uygun fiyatta olan bir yurda iki yıl önce yerleştim. Başlarda yurda ödenen para beni zorlamadı ama bu sene fazla zam yapıldı. Bu benim son senem, 5 bin lira ödüyordum yapılan yaklaşık yüzde 114 zam ile oda fiyatı 10 bin 700 lira çıktı. Bu yüzden ailem ve ben yurt arayışına girdik. Fakat okulumun konumu gereği hâlâ uygun şartlarda bir yurt bulamadık. Okulumun açılmasına da çok az kaldı. Bu durumdayken iki yıl boyunca alışmış olduğum yurdun son dakikada yaptığı zamlar biz öğrencileri çok zor durumda bıraktı. Ciddi anlamda kalacak yer bulamıyorum, bu yüzden bu yıl okuluma geç başlama veya okula giderken aynı zamanda bir işe girme olasılığım çok yüksek” diye konuştu.

YURT SAYISI DEĞİL; YATAK SAYISI ARTTI

29 Eylül 2023’te yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Eğitim İstatistikleri Raporu’na göre; son yedi eğitim öğretim döneminde KYK yurtlarının sayısında önemli bir değişiklik yaşanmadı. Buna karşın yurtlardaki yatak sayısı 2016’dan 2023’e kadar 260 binden fazla arttı. Sadece 2021-2022 dönemiyle 2022-2023 dönemi karşılaştırıldığında yatak sayısında 120 bin artış olduğu görüldü.