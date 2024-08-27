Belediye İşçisinin Feci Ölümü! Motosikleti Devrildi, Metrelerce Sürüklendi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde saat 03.30 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan Ramazan Aslan (27), dengesini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aslan, metrelerce sürüklendi.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans, ağır yaralanan Ramazan Aslan’ı Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Ramazan Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aslan’ın Kuşadası Belediyesi’ne bağlı bir şirkette çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA