Narin'i Arama Çalışmalarında 7. Gün: Kayıp Narin'in Annesinden Yürek Yakan Sözler

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken dün akşam, kayıp kızın evine 60 metre mesafede bir alan 6 deprem görüntüleme cihazı ile didik didik arandı. Bugüne kadar 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 11 bin dönümden fazla alan tarandı, ancak bir sonuç alınamadı.

ACILI ANNE KONUŞTU

Anne Yüksel Güran, kızı Narin'i istediğini ifade ederek, başka annelerin ağlamaması ve başka Narinlerin kaybolmaması dileğinde bulundu.

Sosyal medyada insanların kendilerini çok üzdüğünü belirten Güran, “O kadar çirkin yorumlar geliyor, benim çocuklarımı üzüyorlar. Devleti, polisi, jandarmayı meşgul ediyorlar, kendilerinden utansınlar. İnsan, böyle kız çocuğuyla dalga geçemez. Çok ayıp, bir çocukla, anne yüreğiyle, kardeşleri bu halde nasıl yorum yapıyorlar. Onlara yazıklar olsun. Sabahın köründe kalkıyoruz biri arıyor 'Narin ölmüş', cesedini görmüş, 'Narin burada' olmuş. Bize binlerce mesaj geliyor. Biz kendimizi bırakmışız, devletimizi meşgul etmesin. Bunu istiyorum, bunu dile getirmek istiyorum” dedi.

Şu an gözaltı olmadığını ifade eden Yüksel Güran, şöyle konuştu:

“Şu anda beni de götürüyor, babasını da, komşuları da, çocukları da, ağabeyini de götürüyor. Gidiyoruz, geliyoruz. Teşekkür ederiz. O kadar titiz davranıyorlar ki, benden bile şüphe ediyorlar çalışmadan dolayı çok mutluyum. Devletimiz iyi ki böyle bir şey yapıyor. Hepsini kızım için yapıyor. Beni götürsün, babasını, ağabeyini götürsün.”

"BÜTÜN AİLEM MAHVOLDU"

“Kendimizi sorguluyoruz, bakıyoruz kendimizde bir şey bulamıyoruz” diyen anne Güran, “Kadın erkek kim olursa yalvarıyorum, Türkiye'nin önünde yalvarıyorum kızımı bir köşede, devlet kapısına bırak. Bütün ailem mahvoldu. Diyemiyoruz bu yaptı, şu yaptı, sen kimsin? Dünya malı istiyorsan elimizden ne gelirse, yatağımızı satarız sana veririz sana o parayı. Dünya malı Narin'den daha mı kıymetli. Beni bir kağıda bırakma bir ömür. Gücüm kalmadı. 5 oğlum var, tek kızım var. Eğer bu kimse biliyor ben ona düşkünüm” şeklinde konuştu. Okulların açılmasına da az kaldığını söyleyen anne Güran, “Bütün çocuklar kapımın önünden gidiyor. Okul karşımda, Narin olmaz ise yaşayamam. Babası dağ gibi düştü, ağabeyi askere gidiyordu, bize zehir ettiler. Bizi sorun, biz böyle bir aile değiliz. Kime zararımız var. Her yere sorun, ailem çok tatlı, ailemiz her gün barışa gidiyor. Narin karşıma çıksa, o kadar ki acı gördüm ben, o adam da olsa kadın da olsa ona teşekkür edeceğim. Güzel bir mevlit vereceğim. Kayınımın düğünü yapılacak ve Türkiye'nin önünde kızımla çiftetelli oynayacağım” diye konuştu.

ÇALIŞMALAR 7. GÜNÜNDE

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kendisinden haber alınamayan Narin Güran için arama çalışmaları sürüyor.

JANDARMAYA GELEN İHBAR

İlçede dün akşam saatlerinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Narin'in güvenlik kamerasına en son yansıdığı bölgede bulunan saman yığınında yeniden bir arama yaptı.

SAMAN YIĞINLARININ ALTINDA MI?

Narin'in evine de 60 metre mesafede olan saman yığınındaki branda kaldırılarak deprem gibi afetlerde de kullanılan yer altı görüntüleme cihazı kullanıldı. AFAD ekiplerinin de katıldığı aramada bazı görevliler uzun şişler yardımıyla da arama yaptı.

DEPREM CİHAZLARI GETİRİLDİ

Ekipler yer altı görüntüleme cihazı ile samanlığa lazer tutarak görüntüleri inceledi. Arama çalışması sonucunda Narin'e ait bir ize rastlanmadı. Ekiplerin Narin’i arama çalışması sürüyor.

130 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Narin Güran'ı arama çalışmalarında şimdiye kadar 11 bin dönüm alan tarandı. Yakınları ve mahalleli dahil 130 kişinin ifadesi alındı. Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç kontrol edildi.

ÇOCUK TERLİĞİ BULUNMUŞTU

Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta gece saatlerinde yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin'in anne ve babasına gösterildi. Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü.

KAN LEKELERİ NARİN'E AİT DEĞİL

Narin'in son görüldüğü yerin 50 metre ilerisindeki tepede, evlerine yaklaşık 20 metre mesafede bulunan kan lekelerinin Narin Güran'a ait olmadığı, mahalledeki bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği açıklanmıştı.

SON GÖRÜNTÜLERİ

Narin'in kaybolmadan önceki son görüntülerinde Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer almıştı. Narin Güran'ı arama çalışmalarında şimdiye kadar 11 bin dönüm alan tarandı. Yakınları ve mahalleli dahil 130 kişinin ifadesi alındı.

Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç kontrol edildi.