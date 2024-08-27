Hava Bir Anda Karardı, Şiddetli Sağanak İstanbul'u Vurdu

İstanbul'da sağanak etkisini gösterdi. Hava bir anda kararırken vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Kuvvetli yağış nedeniyle yollar göle göndü, birçok dükkanı su bastı. Sağanak yağışın öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Avrupa yakasında etkili olan sağanak yağış, olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Hava Bir Anda Karardı, Şiddetli Sağanak İstanbul'u Vurdu - Resim : 1

Sağanak yağış nedeniyle E-5 Karayolunda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Hava Bir Anda Karardı, Şiddetli Sağanak İstanbul'u Vurdu - Resim : 2

İSTİKLAL GÖLE DÖNDÜ

Özellikle Beyoğlu’nda aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Taksim'de kimi şemsiyesini açarken kimi de yağmurdan kaçmak için otobüs duraklarına sığındı. İstiklal Caddesi de göle döndü.

Hava Bir Anda Karardı, Şiddetli Sağanak İstanbul'u Vurdu - Resim : 3

Mısır Çarşısı'nın girişi ise sular altında kaldı. Esnaf zor anlar yaşadı.

Hava Bir Anda Karardı, Şiddetli Sağanak İstanbul'u Vurdu - Resim : 4

TRAMVAY SEFERLERİ DURDU

Kabataş tramvay yolu su kanalına dönerken, seferler durduruldu. Karaköy’de ise yoğun yağıştan dolayı bazı işyerlerini su bastı.

ETKİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre yağışın bugün sabah saatleri ile öğle 12.00 arasında etkili olması bekleniyor.

Hava Bir Anda Karardı, Şiddetli Sağanak İstanbul'u Vurdu - Resim : 5

Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.



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