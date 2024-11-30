İzmir'de Erkek Şiddeti: Boşanma Davasının Olduğu Gün Dehşet Saçtı! Ev Bastı, Eşini ve Kızını Bıçakladı

İzmir'de Ahmet Balcı, boşanma davasının görüleceği gün eşinin bulunduğu akrabasının evini bastı. Cani adam, kızı ve eşini bıçakla yaraladı. Tedaviye alınan anne-kızın durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Ahmet Balcı ise jandarma tarafından yakalandı.

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İzmir'de Erkek Şiddeti: Boşanma Davasının Olduğu Gün Dehşet Saçtı! Ev Bastı, Eşini ve Kızını Bıçakladı

İzmir'de Aliağa Belediyesi'nde hizmetli olarak çalışan 7 çocuk annesi Ummuhan Balcı (46), 5 yıl önce aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan ve kendisine şiddet uygulayan eşi beyaz eşya satıcısı Ahmet Balcı'ya (50) boşanma davası açtı. Eşini ölümle tehdit ettiği için hakkında birçok kez uzaklaştırma kararı çıkartılan Ahmet Balcı, dün saat 08.00 sıralarında, boşanma davasının karar duruşmasından önce, Ummuhan Balcı'nın çocuklarını da yanına alarak sığındığı teyzesinin Maviköşe Mahallesi'ndeki müstakil evine gitti.

İzmir'de Erkek Şiddeti: Boşanma Davasının Olduğu Gün Dehşet Saçtı! Ev Bastı, Eşini ve Kızını Bıçakladı - Resim : 1

EVİN ÖNÜNDE PUSU KURDU

İddiaya göre, Ahmet Balcı, elindeki bıçakla, eşinin ve çocuklarının bulunduğu evin önünde pusu kurdu. Hemşire kızı Betül Balcı'nın (20) , evden çıkacağı sırada Ahmet Balcı kapıya yöneldi. Betül Balcı, babasının içeri girmesine engel olmak istedi. Ancak Ahmet Balcı, kızını sol bacağından bıçakla yaraladı. Ardından içeri giren Ahmet Balcı, hakkında koruma kararı bulunan eşi Ummahan Balcı'ya saldırıp, başı, sol kolu ve göğsünden aynı bıçakla onu da yaraladı.

İzmir'de Erkek Şiddeti: Boşanma Davasının Olduğu Gün Dehşet Saçtı! Ev Bastı, Eşini ve Kızını Bıçakladı - Resim : 2

ANNE İLE KIZININ DURUMU İYİ

Ahmet Balcı olayın ardından kaçarken, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı anne ve kızını ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan anne-kızın durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Ahmet Balcı ise jandarma tarafından yakalandı. Balcı, götürüldüğü Aliağa İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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