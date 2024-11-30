Tezgaha Dokunan Yandı! Sebze-Meyvede Yüzde 260'a Varan Artış

Artan hayat pahalılığı vatandaşın omzunda yük olmaya devam ederken, İBB Hal Müdürlüğü'nün yayımladığı veriler temel gıda maddesi olan sebze ve meyvede dudak uçuklatan fiyat artışlarını gözler önüne serdi. Zam şampiyonu ise yüzde 260'lık oranla brokoli oldu.

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Tezgaha Dokunan Yandı! Sebze-Meyvede Yüzde 260'a Varan Artış

Hayat pahalılığının en çok hissedildiği illerin başında İstanbul gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü’nün verilerinde temel gıda olan sebze ve meyve fiyatlarındaki artış dudak uçuklattı.

Verilere göre, bu yılın zam şampiyonu, yıl kasım ayında 25 TL’den satılırken, bu yılın kasım ayında yüzde 260’lık artışla 90 TL’ye çıkan brokoli oldu. Brokoliyi çarlisyon biber ve domates izlerken, Çarliston biber ve domates fiyatları 20 TL’den 70 TL’ye çıkarak yüzde 250 oranında yükseltti.

Karnabaharın fiyatı ise yüzde 233’lük artışla 15 TL’den 50 TL’ye çıktı. Her eve giren, semizotu, patlıcan, kabak, göbek, kıvırcık, salatalık ve biberlik dolma da yüzde 100’ün üzerindeki artışla cep yaktı.

MANDALİNA YEMEK CESARET İSTEDİ

Bir yılda fiyatı en çok artan meyve ise mandalina oldu. Mandalinanın kilosunun fiyatı 2023 Kasım’ında 15 TL’ye satılırken, yüzde 233 artışla 50 TL’ye yükseldi.

Semizotu, patlıcan, kabak, göbek, kıvırcık, salatalık ve biberlik dolma da yüzde 100’ün üzerindeki artışlarıyla dikkat çekti.

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