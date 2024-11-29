2025 MTV Zam Oranları İçin Erdoğan Devreye Giriyor! Yüzde 9’un Altına Kadar İndirme Yetkisi Vardı: Hedef Enflasyon Detayı

MTV 2025 oranlarındaki zammı belirleyen Yeniden Değerleme Oranı yüzde 43,93 olarak Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Bu kapsamda değeri 260 bin lirayı aşmayan 1-3 yaş arası ve 1300 cm³ altında motor hacmine sahip araçlar için MTV 5.804 liraya yükseldi.

YÜZDE 80’E KADAR DÜŞÜREBİLİYOR

Milyonlarca araç sahibinin gözü Resmi Gazete’den önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’daydı. Nedeni ise MTV indirimi yapılıp yapılmayacağı konusunda gelecek açıklamalardı. Bilindiği üzere yasalar pratikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüzde 80’e kadar indirim yapma esnekliği sağlıyor. Ancak Erdoğan’ın MTV oranını artırma yetkisine de sahip. Bu durumda 2025 MTV oranı için en düşük yüzde 8,78, en yüksek ise yüzde 65,89 arasında bir artış göstermesi mümkün.

MTV’YE İNDİRİM İDDİASI

Ancak bugün ortaya atılan bir iddia ise araç sahiplerini heyecanlandırmaya yetti de arttı! Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 2023 yılında yüzde 122,93 olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı üzerinde indirim yaparak MTV zam oranını yüzde 61,5’e çekmişti. 2024 MTV oranı içinse herhangi bir değişiklik yapmayarak yüzde 58,46’da bırakmıştı. Ama 2025 MTV ücretleri için zam oranının yüzde 44 değil de hedef enflasyon olan yüzde 21’lik bir artış ile zamlanabileceği belirlenebileceği ifade edildi.