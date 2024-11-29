SON DAKİKA: Büyüme Rakamları 3. Çeyrek İçin Belli Oldu

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3. çeyrek büyüme verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye’nin söz konusu dönemde yüzde 2,1 büyüdüğü bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler, bu yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 2,64 büyüdüğünü tahmin ediyordu. Ankete katılan ekonomistlerin 2024'ün 3. çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,40 ile yüzde 3,10 aralığında yer almıştı.

Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte dönemsel bazda yüzde 0,2 daraldı. Beklentiler de bu yönde bir daralmaya işaret ediyordu. 3. çeyrekte yıllık bazda asanayi yüzde 2,2 daralırken, hizmetler yüzde 1,9, tarım yüzde 4,6 ve inşaat yüzde 9,2 büyüdü.

İNŞAAT ETKİSİ

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat yüzde 9,2, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 6,2, tarım sektörü yüzde 4,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,5, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 2,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 2,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve hizmetler yüzde 1,4 arttı. Diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,4, sanayi sektörü yüzde 2,2, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 0,3 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,9 arttı.

HANEHALKI TÜKETİMİ

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 0,8 azaldı.

Mal ve hizmet ihracatı 2024 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 artarken ithalatı yüzde 9,6 azaldı

Mal ve hizmet ihracatı, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,8 artarken ithalatı yüzde 9,6 azaldı.