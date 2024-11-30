26 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Yağmur Apartmanı'nın Firari Mühendisi İstanbul'da Yakalandı

Hatay'da 26 kişiye mezar olan Yağmur Apartmanı'nın firari mühendisi İstanbul'da yakalandı. Firari sanık Mehmet Yunus, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan aranıyordu.

26 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Yağmur Apartmanı'nın Firari Mühendisi İstanbul'da Yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği Yağmur Apartmanı’yla ilgili hazırlanan iddianamede 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan firari olarak aranan mühendis Mehmet Yunus, İstanbul’da gözaltına alındı. Mehmet Yunus, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yağmur apartmanıyla ilgili ilk duruşma 13 Şubat 2025 yılında yapılacak.

26 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Yağmur Apartmanı'nın Firari Mühendisi İstanbul'da Yakalandı - Resim : 1

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Yağmur Apartmanın yıkılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmişti. Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma geçtiğimiz ay tamamlanmış hazırlanan iddianame de 8 kişi hakkında “Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmam suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

26 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Yağmur Apartmanı'nın Firari Mühendisi İstanbul'da Yakalandı - Resim : 2

İdianamede adı geçen 8 kişi içinde bulunan inşaat mühendisi Mehmet Yunus, önceki gün Şişli’de düzenlenen operasyonla Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mehmet Yunus hakkında 44 ayrı arama kararı bulunduğu öğrenildi. Mehmet Yunus, önce Asayiş şube müdürlüğüne getirilirken, işlemlerinin ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderildi. Şüpheli burada ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yağmur apartmanı ile ilgili ilk duruşma 13 şubat 2025 tarihinde başlanacağı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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