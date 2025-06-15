İzmir'de Depoda Çıkan Yangına Müdahale Ediliyor

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Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'ndeki plastik ürünlerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Deponun bitişiğinde bulunan özel bir hastanede tedavi gören hastalar ekiplerce tahliye ediliyor.

Bölgeden yükselen siyah dumanlar kentin farklı yerlerinden de görünüyor.

Ekipler yangının hastaneye sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA