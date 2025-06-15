Türkiye'de Elektrik Tüketimi Üretimi Aştı

Türkiye'de dün günlük elektrik üretimi 927.314 megavatsaat olarak gerçekleşirken, tüketim 937.997 megavatsaate ulaştı. Böylece günlük tüketim, üretimi 10.683 megavatsaat aştı.

Türkiye'de Elektrik Tüketimi Üretimi Aştı
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Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) verilerine göre, gün içinde en yüksek elektrik tüketimi saat 22.00'de 43.367 megavatsaatle kaydedilirken, en düşük tüketim ise saat 07.00'de 31.658 megavatsaat olarak ölçüldü.

İTHAL KÖMÜR BAŞI ÇEKTİ

Üretim kaynakları incelendiğinde ilk sırayı yüzde 21,4 ile ithal kömür santralleri aldı. Bu kaynağı yüzde 19,2 ile rüzgar enerjisi santralleri, yüzde 13,7 ile güneş enerjisi santralleri takip etti. Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam üretimdeki payı dikkat çekti.

ELEKTRİK DIŞ TİCARETİNDE DENGE NEGATİF

Dün itibarıyla Türkiye, 6.642 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, ithalat miktarı 17.332 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Böylece elektrik dış ticaretinde 10.690 megavatsaatlik bir açık oluştu.

Enerji uzmanları, yaz aylarının etkisiyle elektrik talebinin önümüzdeki günlerde daha da artabileceğini belirtiyor. Enerji arz-talep dengesinin korunabilmesi için yenilenebilir kaynakların daha fazla devreye alınması gerektiği vurgulanıyor.

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Kaynak: AA

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