İzmir'de Bıçaklı Saldırı: Biri Komiser 4 Polis Yaralandı
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda çıkan arbedede akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen H.K. isimli şahıs, biri komiser 4 polisi bıçakla yaraladı.
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Olay, saat 00.30 sıralarında Adnan Menderes Havalimanı iç hatlar gelen yolcu katında meydana geldi.
4 POLİS MEMURU YARALANDI
Havalimanına elinde iki bıçakla gelen H.K., polis ekiplerince gözaltına alınmak istenirken arbede yaşandı. Arbedede 1 komiser ve 3 polis memuru, hafif yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralı polisleri tedbir amaçlı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı 4 polis, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Şüpheli H.K., gözaltına alındı.
AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI BELİRTİLDİ
Olayla ilgili soruşturma sürerken; H.K.'nin ruh sağlığı tedavisi gördüğü ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.
Kaynak: DHA
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