Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde Konuştu: 'Savunma Kısıtlamaları Kalkmalı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin “Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma kısıtlamaları kalkmalı" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde Konuştu: 'Savunma Kısıtlamaları Kalkmalı'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Genel Sekreter ve devlet başkanları, Türkiye olarak 2030'dan önce savunma harcamalarımızın oranını yüzde 3.5 yapmak için tedbirlerimizi aldık. Şimdiden yüzde 1.5 hedefine ulaştık. Ülkemizin asıl başarısı savunma sanayisindeki atılımıdır.

'EN BÜYÜK KARA ORDUSUNA SAHİBİZ'

Bu alanda dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunmada 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık. En büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ittifakın imkanına sunma gayretindeyiz. İttifakın harekat, misyonuna katkı veren ülkelerin başında geliyoruz.

'SAVUNMA BAŞTA OLMAK ÜZERE KISITLAMALAR KALDIRILMALI'

NATO 3.0 hedefine ulaşmak için şu iki hususa dikkat çekmek isterim. Savunma başta olmak üzere müttefikler arasındaki kısıtlama kaldırılmalı. Bu hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından ifade edilmesini memnuniyet ile karşılıyorum.

'HÜRMÜZ'ÜN MAYINLARDAN TEMİZLENMESİ İÇİN KATKIYA HAZIRIZ'

Ukrayna savaşında sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyorum. Ukrayna'ya sağladığımız katkımızı devam ettireceğiz. İletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz. İran krizinde sabotaj teşebbüslerine rağmen Trump'ın kararlı tutumunu takdir ile karşılıyorum. Hürmüz'ün mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıya hazırız.

İlave hava savunma bataryaları için Almanya ve İtalya'ya teşekkür ediyorum. Terör ile mücadelede tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA

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