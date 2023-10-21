İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Buca ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem

İzmir'de deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'ne deprem Buca merkezli olarak 3.9 büyüklüğünde gerçekleşti. AFAD yine depremin merkezinin Buca olduğunu belirterek 3.9 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Sosyal medyada İzmirliler ise şiddetli bir deprem hissettiklerini söyledi.

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