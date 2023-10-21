İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
İzmir'in Buca ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İzmir'de deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'ne deprem Buca merkezli olarak 3.9 büyüklüğünde gerçekleşti. AFAD yine depremin merkezinin Buca olduğunu belirterek 3.9 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 20, 2023
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Buca (İzmir)
Tarih:2023-10-20
Saat:23:53:08 TSİ
Enlem:38.345 N
Boylam:27.201 E
Derinlik:9.23 km
Detay:https://t.co/BZo56jPoWV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Sosyal medyada İzmirliler ise şiddetli bir deprem hissettiklerini söyledi.