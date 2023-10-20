'Filistin sansürü' Fazıl Say'ı da vurdu

İsrail'in Gazze'ye dönük saldırılarını eleştiren müzisyen Fazıl Say, İsviçre'deki konserlerinin iptal edildiğini açıkladı.

'Filistin sansürü' Fazıl Say'ı da vurdu

Piyanist Fazıl Say, İsrail'in Gazze'ye dönük saldırılarını kınayan paylaşımlarda bulunmuştu.

Fazıl Say, paylaşımlarının ardından; İsviçre'de vereceği konserlerin organizatör firma Migros'un kararıyla iptal edildiğini duyurdu.

Say, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla şunları kaydetti:

"İsviçre'de Migros firmasının konser organizasyonu biriminin yapacağı, planlanmış 4 konserimizde ben programdan çıkarıldım. Migros firması yetkilileri sebep olarak, İsrail-Filistin gerilimi konusunda sosyal medyamda yansıttığım fikirlerimi gösterdiler. Tüm yazdıklarım hiçbir değişiklik olmadan sosyal medyamda durmaktadır. Kendileri de bir açıklama yapacaktır.

23 Ekim Zürih, 24 Ekim Bern, 25 Ekim Cenevre ve 26 Ekim Luzern'deki bu konserlerde Birmingham Orkestrası ile beraber sahneye çıkmam, bu karar sebebi ile mümkün olmayacak. Sanatseverlere iletmek isterim."

Kendisinin barıştan yana olduğunu ve açıklamalarının barış için olduğunu ifade eden Say, şöyle devam etti:

"Tüm bunlardan rahatsızlık duyulmasını, hatta konser iptaline dönüşmesini tuhaf karşılamakla beraber, benim açımdan yapacak bir şey yok. Dinlenmediğimiz, sesimizin duyulmak istenmediği bir ortamdayız.

Ben Avrupa'da ifade özgürlüğüne güven duyulur, karanlık ve anlayışsızlık yaşanmaz diye bilirdim.

Bu rahatsız edici olay babında, güvenim oldukça sarsıldı. Bunu belirtmek isterim."

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