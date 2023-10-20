Hakan Fidan, Mısır'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’da düzenlenecek Filistin Konulu Zirve’ye katılmak üzere Mısır’a gidecek.

Hakan Fidan, Mısır'a gidiyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bakanımız, 21 Ekim 2023 tarihinde Kahire’de düzenlenecek, Gazze’deki gelişmeler, Filistin davasının geleceği ve barış sürecinin ele alınacağı Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Mısır’ı ziyaret edecektir. Zirve vesilesiyle Bakanımızın ikili görüşmelerde bulunması da öngörülmektedir” denildi.

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