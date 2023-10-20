Gazze için Kahire'de Barış Zirvesi düzenlenecek

İsrail-Filistin çatışmasını ve Gazze'ye saldırıları sona erdirmek amacıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de Barış Zirvesi düzenlenecek.

Gazze için Kahire'de Barış Zirvesi düzenlenecek

Ortadoğu'dan çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile BM ve Batılı devletlerin temsilcileri İsrail-Hamas çatışmalarına ve Gazze'ye yönelik saldırılara son vermek amacıyla Mısır'ın daveti üzerine yarın Kahire'de bir araya gelecek.

DW Türkçe'nin haberine göre "Barış Zirvesi" olarak adlandırılan toplantıya ev sahibi Mısır'ın Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi'nin yanı sıra BM Genel Sekreteri António Guterres, Filistin Özerk Yönetim Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Tamim bin Hamad El Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Almanya, İngiltere ve Fransa Dışişleri Bakanları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın katılması bekleniyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, zirvenin Gazze'deki çatışmaların bölgedeki diğer ülkelere de sıçrayıp genişlememesi yönünde bir mesaj vermesini beklediğini kaydetti. Baerbock bugün düzenlediği basın toplantısında, zirveden beklentisine ilişkin bir soruya, "Az önce de değindim, bir umut kıvılcımı bile olsa" yanıtını verdi.

İSRAİL KATILMIYOR

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Kahire'de düzenlenecek Barış Zirvesi'ne katılmayacaklarını açıkladı. Sözcü, İsrail'in davet edilmediğini ve toplantıya da katılmayacağını söyledi.

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