İzmir’de 23 Bine Yakın İşçi Greve Hazırlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubelerin arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanmadı. Sendika, yaklaşık 23 bin işçinin 28 Mayıs gece yarısından sonra greve çıkacağını duyurdu.

'5 AY GEÇTİ SONUÇ ALINAMADI'

Büyükşehir belediyesi hizmet binası önünde bir araya gelen işçiler halaylarla grev kararını duyurdu. Basın açıklamasında konuşan Genel İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal, "Bir teklif sunduk, ardından yüzde 26.19 teklifle geldiler. Arkasından yüzde 100 istediğimizi iddia ettiler. Teklifimizi biz yüzde 45'e çıkardık ancak onlar 29,16 dediler. 6 aylık enflasyon teklifi son teklifte yıllığa çıkardılar" dedi.

Genel -İş 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül ise, "2025-2026 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşme görüşmelerimizin üzerinden 5 ay geçmiş olmasına rağmen hâlâ sonuç alınamadı. Bugüne kadar yapılan tüm görüşmelerde işveren, altı aylık yüzde 26,19 gibi komik tekliflerle gelmiş; son görüşmede ise bu oranı yıllık yüzde 29,16 olarak ifade ederek, İzenerji ve İzelman işçileriyle adeta alay etmiştir" ifadelerini kullandı.

'59 BİN İLE 76 BİN ARASI OLACAK'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, TİS süreci ile ilgili “Sendikalarımızın talepleri hakları değildir demiyorum. Grev yapma hakkı da onlara aittir. Bu hakkı kullanıp kullanmama noktasında onlar karar verecektir" dedi.

TİS sürecinde değinen Tugay "Ben somut olarak söyleyeyim; geçen ağustos ayında ara zam olarak yüzde 7’lik zam yaptık. Ve bu zammı yaparken dedik ki bunu önümüzdeki TİS sürecinde yapacağımız zammın bir parçası olarak görün dedik. O yüzde 7’yi de dahil ederek bu artışı yaptığımızı söyledik. Bugün de yüzde 30’a varan artış önerdik. Kümülatifte baktığınızda yüzde 38’lik artışı vermiş olduk. Bugün İZELMAN şirketinde en düşük giydirilmiş net ücret 59 bin TL’nin üzerinde… 76 bin TL küsurata kadar çıkıyor. Sendika bu rakamları kabul ederse 59 bin TL ile 76 bin TL arasında çalışanlarımız maaş alacak” dedi. Tugay işçinin talebinin yüzde 65 olduğunu açıkladı.