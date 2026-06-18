İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den İstifa Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

22 yıldır CHP tarafından yönetilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'den seçilen başkanı Cemil Tugay partisinden istifa etti.

İSTİFASINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

2024 yılından bu yana İzmir'i yöneten Cemil Tugay sosyal medya hesabından istifasını duyurdu.

'İZMİR'İN SİYASİ İRADESİNE YAPILMIŞ BÜYÜK BİR HAKSIZLIK'

Tugay'ın paylaşımının tamamı şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partimiz’in maruz kaldığı “Mutlak Butlan” kararı ve takip eden süreçte yaşananlar herkesin malumudur. Bu sürecin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş ve Cumhuriyetimizi kurmuş olan partimizde büyük zararlara yol açtığını görüyor ve anlıyorum. Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Dün, bir grup il başkanı ile birlikte İzmir İl başkanımızın görevden alınması İzmir’in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır.

'ÇIPLAK GERÇEKLE YÜZLEŞMEMİZ KAÇINILMAZ'

Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin hoyratça gözardı edilmesi, gelecek günlerde alınacak benzer kararların habercisi niteliğindedir. Ardı ardına alınan bu kararların olağan görülmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir. Bu şartlar altında çıplak gerçeklerle yüzleşmemizin artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Partimizin normal demokratik yönetim ortamına en kısa zamanda kavuşması için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar elbette vardır. Bugüne kadar ki tavrımla, söylemlerimle ve olağanüstü kurultay için imzamı vererek bu sürece elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım.

''MUTLAK BUTLAN CHP'Sİ' MÜCADELENİN ÇATISI DEĞİLDİR'

Ancak anlıyor ve görüyorum ki iyiniyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek, bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir. Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisine ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak “Mutlak Butlan CHP’si” bu mücadelenin çatısı değildir.

'BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEĞİM'

Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim.

Saygılarımla bilgilerinize sunarım.”

Kaynak: Haber Merkezi