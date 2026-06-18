İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal Kaçırıldı! Başsavcılık Devrede

İBB iştiraki Kültür A.Ş.'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Karaal'ın bulunması ve şüphelilerin yakalanması için emniyet güçlerine gerekli talimatların verildiğini ve soruşturmanın büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.

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İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal Kaçırıldı! Başsavcılık Devrede
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırıldığını açıkladı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan KARAAL’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."

Saatlerdir haber alınmayan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın sağ salim kurtarılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kaynak: İHA

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