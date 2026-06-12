İhracı İstenmişti: Tanju Özcan İstifa Etti

Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'da ihracı istenen tutuklu eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Ben, atanmış kayyumun sözde YDK'sına savunma vermem" diyerek istifa etti.

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İhracı İstenmişti: Tanju Özcan İstifa Etti
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), mahkeme kararıyla göreve geri dönen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. MYK'da, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

ÖZCAN'DAN İSTİFA KARARI

Tanju Özcan, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İşbirlikçi kayyum ve çetesi beni YDK'ya sevk etmiş. Ben, atanmış kayyumun sözde YDK'sına savunma vermem. Gelinen noktada, siyasi cunta işgali bitinceye kadar CHP üyeliğinden istifa ediyorum."

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Kaynak: Haber Merkezi

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