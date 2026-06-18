3 İl İçin 6.6 Büyüklüğünde Deprem Alarmı: 'Asıl Risk Faylardan İbaret Değil'

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Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Karadeniz’deki deprem riskine dikkat çekti. Ordu, Trabzon ve Rize’yi kapsayan değerlendirmesinde Bektaş, bölgede meydana gelebilecek depremlerin etkisinin yalnızca fay hatlarıyla sınırlı olmadığını, zemin yapısının da önemli bir risk faktörü oluşturduğunu vurguladı.

ZEMİN YAPISI DEPREMİN ETKİSİNİ ARTIRABİLİR

Bektaş, özellikle kıyı kesimlerinde bulunan alüvyon ve dolgu zeminlerin deprem dalgalarını büyütebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Doğu Anadolu Fayı üzerinde meydana gelen depremler. Zemin etkisi: Bu deprem kaynaklarından gelen özellikle düşük frekanslı (uzun periyotlu) sismik dalgalar, sahil kesimindeki alüvyon ve dolgu zeminlerde büyüyerek daha yüksek şiddette hissedilebilir.”

Uzman isme göre, uzak bölgelerde meydana gelen güçlü depremlerden kaynaklanan uzun periyotlu dalgalar da Karadeniz kıyılarında hissedilen sarsıntıların etkisini artırabiliyor.

İKİNCİL AFETLER KONUSUNDA UYARDI

Bektaş, deprem sonrasında yaşanabilecek heyelan, sıvılaşma ve zemin hareketleri gibi tehlikelere de dikkat çekti. Açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

“Sonuç: Yamaçlarda heyelanların tetiklenmesi, Dolgu alanlarında oturma ve yanal kaymaların gelişmesi, Gevşek ve suya doygun zeminlerde sıvılaşma riskinin artması.

Özet: ORDU-TRABZON-RİZE için deprem tehlikesi yalnızca yakın faylardan değil”

AFAD’IN VERİLERİNİ HATIRLATTI

Prof. Dr. Osman Bektaş, paylaşımının devamında AFAD’ın bölgeye yönelik deprem senaryolarına da değindi. Bölgedeki riskin yalnızca yerel faylarla açıklanamayacağını belirten Bektaş, şu ifadeleri kullandı:

“Uzaktaki büyük fay sistemlerinden gelen uzun periyotlu dalgaların sahil dolguları ve zayıf zeminlerde büyümesiyle de şekillenmektedir. Bu nedenle AFAD sahilde, sağlam zemin içi ve yarı sert sahada şiddetini 0,2-0,3 g veya en büyük depremi 6,6 olarak öngörmüştür.”

Bektaş’ın açıklamaları, Karadeniz kıyı şeridindeki yerleşim alanlarında zemin koşullarının deprem riskini artırabileceğine yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: Haber Merkezi