Siyasette 'Transfer' Hazırlığı: 'İki İsim Daha AK Parti'ye Katılacak' İddiası

CHP'den istifa eden milletvekili Nimet Özdemir ile Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.

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Siyasette 'Transfer' Hazırlığı: 'İki İsim Daha AK Parti'ye Katılacak' İddiası
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CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan tartışmalar ve parti içindeki ayrışmalar sürerken, Ankara kulislerini hareketlendirecek yeni bir gelişme yaşandı. tv100 ekranlarında konuşan gazeteci Sinan Burhan, önümüzdeki günlerde siyasette dikkat çekecek parti değişikliklerinin gerçekleşeceğini aktardı.

Burhan'ın iddiasına göre CHP'den istifa eden milletvekili Nimet Özdemir ile İYİ Parti'den seçilen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın 25 Haziran tarihinde AK Parti'ye katılacak.

İKİ BELEDİYE BAŞKANI DA KATILACAK

Burhan, transfer sürecinin bununla sınırlı kalmayacağını da belirtti. Burhan, Ankara'nın önemli ilçelerinden Haymana ve Nallahan belediye başkanlarının da AK Parti'ye katılımının büyük ölçüde netleştiğini söyledi. Gölbaşı Belediyesi içinse henüz kesinleşmiş bir durum bulunmadığını ifade eden Burhan, bu konuda temasların sürdüğünü dile getirdi.

2023 yılında İYİ Parti’den İstanbul milletvekili olarak seçilen, 2024 yılındaysa CHP'ye katılan Nimet Özdemir, dün CHP üyeliğinden ayrıldı. Bu istifayla birlikte CHP’nin milletvekili sayısı 137’ye düştü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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